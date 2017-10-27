Kaplanoğlu, 'Buğday' ile Tokyo Film Festivali'nde

Semih Kaplanoğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği, "Buğday" filmi, festival yolculuğuna Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam ediyor. Dünya prömiyerini 23. Saraybosna Film Festivali'nde yaptıktan sonra; Adana, Köln, Londra ve Sao Paulo film festivallerinde seyirci tarafından büyük ilgiyle izlenen film, bu kez Asya kıtasının en önemli festivali olan Tokyo Uluslararası Film Festivali Ana Yarışması'nda izleyiciyle buluşacak.

ASYA PRÖMİYERİ OLACAK

Buğday'ın aynı zamanda Asya prömiyerinin gerçekleşeceği festival bu yıl 4 Kasım'a kadar sürecek. Filmin Asya prömiyeri, yönetmen Kaplanoğlu ve başrol oyuncusu Jean- Marc Barr'ın katılımıyla yarın 10.30'da EX Theater Roppongi'de gerçekleştirilecek.

BİLETLER TÜKENDİ

Kaplanoğlu ile 2010 Berlin Film Festivali Altın Ayı ödüllü filmi "Bal" ile Japonya'da vizyona girdiğinde tanışan Japon izleyici, "Buğday"ı da merakla bekliyor. Filmin 30 Ekim Pazartesi günü yapılacak ikinci gösteriminin biletleri, Londra Film Festivali'nde de olduğu gibi şimdiden tükendi.

24 KASIM'DA TÜRKİYE'DE VİZYONDA

İngilizce ve siyah beyaz çekilen "Buğday", insanoğlunun yaptığı genetik araştırmalar ve iklim döngüsüne verdiği zarar nedeniyle bitki ve hayvan soyunun tükendiği; dünyanın korunaklı şehirler ve ölü topraklar olarak ikiye ayrıldığı bir dönemde geçen distopik (anti-ütopik) bir yapım. Çekimleri Türkiye'de, ABD'de ve Almanya'da gerçekleştirilen filmin başrollerinde Jean-Marc Barr, Ermin Bravo, Grigory Dobrygin ve Cristina Flutur yer alıyor. Buğday, Türkiye'de 24 Kasım'da vizyona girecek.