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Karadeniz müziğinin acı kaybı.. Kemençe üstadı Mehmet Sırrı Öztürk vefat etti

Karadeniz müziğinin tanınmış usta sanatçılarından Mehmet Sırrı Öztürk hayatını kaybetti.

  • İHA
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Uzun zamandır İstanbul’da Şişli Etfal Hastanesinde tedavi gören 78 yaşındaki Mehmet Sırrı Öztürk, akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Kemençenin son üstatlarından olan İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı emekli öğretim görevlisi Öztürk'ün cenazesi memleketi Giresun’un Görele ilçesine getirilerek, Çarşamba günü Hürriyet Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verilecek. 

Mehmet Sırrı Öztürk Kimdir?

1938 yılında Görele’nin Kemikli köyünde doğdu. 1944’de henüz 6 yaşında iken anne ve babasının teşviki ile kemençeyle tanıştı. İlk hocası halasının eşi Picoğlu Osman oldu. 18 yaşına kadar memlekette kalarak düğün ve yayla şenliklerinde sahne aldı. 1958’de askerliğini Hava Kuvvetleri Bando takımında yaptı. 1967’de TRT Ankara Radyosuna davet edilerek memleket havaları kayıtlarını yaptı. Daha sonra İstanbul Radyosunda benzeri çalışmaları gerçekleştirdi. 1976’da İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarından gelen davet ile 23 yıl öğretim görevlisi olarak görev yaptıktan sonra Şubat 2003’de emekli oldu. Başta Fransa, Almanya, İtalya, ABD, Macaristan ve Lüksemburg olmak üzere yurt dışı ve yurt içi birçok festivale ve etkinliklere katıldı. TV ve Radyo programlarının yanı sıra 12 adette plak yapan Öztürk, evli ve 4 çocuk babasıydı. 

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