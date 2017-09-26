'Karadeniz'in Efes'i' gün ışığına çıkıyor

Bitinya Bölgesi'nin ayakta kalan tek antik kenti olma özelliği taşıyan ve "Karadeniz'in Efes"i olarak bilinen "Prusias ad Hypium"da süren kazılar, bölgenin tarihini gün yüzüne çıkarıyor.

Konuralp Mahallesi'nde, "Prusias ad Hypium" adlı bölgede antik tiyatro, at figürlü kapı, surlar, su kemerleri ve Roma Köprüsü yer alıyor.

Halk arasında "40 Basamaklar" adıyla da bilinen 100 metre uzunluğa, 74 metre genişliğe sahip antik tiyatronun yarım daire biçimindeki oturma alanı, aslan pençesi figürleriyle süslenmiş basamakları, kemerli geçitleri ve sahnesinin bir bölümü bugünlere kadar ulaştı.

Bu yıl yaklaşık 2 ay önce, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Düzce Valiliği, Düzce Üniversitesi (DÜ) Arkeoloji Bölümü, Konuralp Müze Müdürlüğü ve Düzce Belediyesi'nin destekleriyle tiyatro bölümünde başlayan kazılar, devam ediyor.

Kazılan bölgede bulunan orkestraya giden 15 metrelik koridor, oturma bölümleri ve seyirci girişlerinin mükemmel dizaynı ve özenle inşa edilmiş olması, kazı ekibinin yüzünü güldürüyor.

"Görkemli bir antik kent"

Kazı Başkanı ve Konuralp Müze Müdürü Züleyha Kartal Önemli, yaptığı açıklamada, bu yılki kazılarla tiyatro bölümünün biraz daha belirgin hale geldiğini söyledi.

Bu yıl çalışmaların çok güzel gittiğinin altını çizen Önemli, şöyle konuştu:

"DÜ'den hocalarımız da bize ciddi destek verdi. Çalışmalarımızın tamamını burada devam ettireceğiz. 2018 yılı için ayrı bir alanda, bu alanını devamında çalışmayı düşünüyoruz. Arkeolojik kazılar, uzun süreçli kazılardır. Tiyatronun bir anda ortaya çıkmasını beklemiyoruz. Burası zengin ve görkemli bir antik kent. Burası Roma Dönemi'ne bağlı olduğu zamanlarda, zengin bir dönem olduğu görülüyor. Buradaki tiyatro bunu gösteriyor. Burası Batı Karadeniz'in, kazısı yapılan tek antik tiyatrosudur."