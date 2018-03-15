Karlar arasında kral heykelleri

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarındaki Nemrut Dağı ve ören yeri, yolların kardan temizlenmesiyle ziyaretçilerine kapılarını araladı.

Güneşin doğuşu ve batışının en güzel izlenebildiği yerlerden biri olarak olarak adlandırılan Nemrut ören yerine giden yol, geçen yılın sonunda etkili olan kar nedeniyle kapanmıştı.

Karayolları ekiplerinin günler süren çalışmalarının ardından yolun temizlenmesiyle bölge yeniden ulaşıma açıldı. Bu yıl kış mevsiminin kısa sürmesini fırsat bilen ziyaretçiler de dev heykelleri karların arasında görebilmek için bölgeye gelmeye başladı. Karlar arasındaki heykelleri gören ziyaretçiler çok sayıda fotoğraf çektirerek anı ölümsüzleştirdi.

Nemrut Dağı Milli Parklar Müdürlüğü görevlisi Bilal Mente, gazetecilere yaptığı açıklamada, Nemrut ören yerinin geçen yıl yerli ve yabancı 70 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptığını söyledi.

Bölgeye ilk ziyaretçilerin genellikle nisan ayında geldiğini fakat bu yıl kar yağışının az olması nedeniyle sezonun erken açıldığını anlatan Mente, "2018 yılında en az 100 bin ziyaretçi bekliyoruz" dedi.