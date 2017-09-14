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Halk arasında 'Kartal Yuvası' olarak bilinen tarihi Mardin Kalesi yeniden kazılmaya başlandı

Halk arasında 'Kartal Yuvası' olarak bilinen tarihi Mardin Kalesi'nde arkeolojik kazı çalışmaları yeniden başladı.

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"Kartal Yuvası" olarak tabir edilen tarihi Mardin Kalesi'nde arkeolojik kazıçalışmalarına yeniden başlandı.

Mardin'de Hamdaniler tarafından 10'uncu yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Artuklu döneminin en büyük eserlerinden biri olan ve bin 200 metre yükseklikte bulunan kalede, arkeolojik kazı çalışmaları tekrar başladı.

Mardin Müze Müdürü Nihat Erdoğan başkanlığında 50 kişilik bir ekiple yürütülen kazı çalışmalarında gün ışığına çıkarılan eserler, Mardin Müzesi'nde sergilenecek.

 

Erdoğan, yaptığı açıklamada, kale kapısı, surlar, üç gözlü sarnıç, konaklar, cami ve müştemilatında yapılacak kazı çalışmalarıyla yapıların açığa çıkarılarak restore edileceğini belirtti.

Kazı alanında bulunan ve Artuklu Akkoyunlu dönemine ait olduğu belirtilen Kale Camisi'nin restorasyon çalışmalarının başladığını da kaydeden Nihat Erdoğan, caminin 2019 yılında ibadete açılmasının planlandığını kaydetti. 

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