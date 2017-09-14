Halk arasında 'Kartal Yuvası' olarak bilinen tarihi Mardin Kalesi yeniden kazılmaya başlandı

"Kartal Yuvası" olarak tabir edilen tarihi Mardin Kalesi'nde arkeolojik kazıçalışmalarına yeniden başlandı.

Mardin'de Hamdaniler tarafından 10'uncu yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Artuklu döneminin en büyük eserlerinden biri olan ve bin 200 metre yükseklikte bulunan kalede, arkeolojik kazı çalışmaları tekrar başladı.

Mardin Müze Müdürü Nihat Erdoğan başkanlığında 50 kişilik bir ekiple yürütülen kazı çalışmalarında gün ışığına çıkarılan eserler, Mardin Müzesi'nde sergilenecek.