Kastamonu'da 60 yıllık şapkalar müzeye bağışlandı

Ankara'da yaşayan Şaduman Altuğ'un 1958 yılında katıldığı akşam sanat kursunda yapılanların da aralarında yer aldığı 13 şapka, kızı tarafından Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi El Sanatları Bölümü Dr. Öğr. Üyesi ve Kastamonu Şapka Müzesi gönüllü danışmanı Lale Özder'e verildi.

Özder, bakımını yaptığı şapkaları Kastamonu Şapka Müzesi'ne bağışladı.

Özder, AA muhabirine, 10 yıldır şapka inkılabı dolayısıyla her yıl 23 Ağustos'ta Kastamonu'ya geldiğini söyledi.

Şapkalar üzerine çalışmalar yaptığını belirten Özder, "Ankara'da eski şapkaları ne yapacağız diye düşünenler beni buluyor. Şapkalarla ilgili bir konu olursa arkadaşlar bana yönlendiriyor. Gelenler genelde eski ve katlanmış şekilde oluyor. Bunları alıyorum, kalıba koyup bakımını, ütüsünü yapıyor ve sergilenecek hale getiriyorum. Bu şapkaları daha sonra müzeye hediye ediyorum." diye konuştu.

Birkaç ay önce 13 şapkanın kendisine getirildiğini anlatan Özder, şöyle devam etti:

"Ankara'da yaşayan Şaduman Altuğ Hanım, 1958 yılında akşam sanat kurslarına gitmiş ve yaptığı şapkaları kendi de kullanmış. Şaduman Hanım'ın kızı, şapkaları koli ile toplayıp bana getirdi. Ne yapacağını bilmediğini söyledi. Ben alıp onları düzenledim ve sergilenecek hale getirdim. Bunu görünce çok mutlu oldu. Bu yıl getirdiğim diğer şapkalarla aralarında 60 yıllıkların da bulunduğu 20 şapkayı Kastamonu Şapka Müzesi'ne hediye ettik. Şapkalar artık burada sergilenecek."

Özder, Kastamonu Şapka Müzesi'nin, şapka inkılabının Kastamonu'dan ilan edilmesi dolayısıyla 2008 yılında dönemin Valisi Mustafa Kara tarafından Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldığını ve o günden bu yana hizmet verdiğini söyledi.