Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Rus işgali döneminde Çar 2. Nikola tarafından 19. yüzyılının sonlarında Baltık mimarisi tarzında yaptırılan tarihi Katerina Köşkü, turizme kazandırılacak.

Osmanlı-Rus Savaşı'nın ardından 40 yıl süreyle Rus işgali altında kalan Sarıkamış ilçesinde, dönemin Rus Çarı 2. Nikola tarafından yaptırılan ve "Katerina Köşkü" olarak anılan tarihi Av Köşkü restore edilecek.

1896'da inşa edilen "Katerina Köşkü", doğu-batı yönünde inşa edilmiş, dikdörtgen planlı ve üç bölümden oluşuyor. Cephe duvarlarının tamamen çam ağaçlarından birbirine geçmeli ikişer sıradan oluşuyor.

Sarıkamış'ın sarıçam ormanları içerisinde bulunan ve günümüze kadar özgün mimarisini koruyarak ulaşabilen tescilli taşınmaz eserlerden biri olan Katerina Köşkü, konumu itibarıyla fotoğrafseverleri büyülüyor.

Restorasyonu yapıldıktan sonra butik otel şeklinde turizme kazandırılması amaçlanan köşk, yerli ve yabancı ziyaretçilerinin uğrak yerlerinden biri haline geldi.

Kars Valisi Rahmi Doğan, yaptığı açıklamada, köşkün restorasyonunun Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın kenti ziyaretinde gündeme geldiğini söyledi.

Projenin hazırlandığını hatırlatan Doğan, "Katerina Köşkü'nün projesini Kültür ve Turizm Bakanlığı çizdiriyor, projesi bitip Anıtlar Kurulundan geçtikten sonra ihalesi yapılacak. Şu an projesi bitme üzere, proje bittikten sonra da diğer süreçler işleyerek, önümüzdeki bahar dönemi içerisinde inşallah ihalesi bitmiş ve işe başlanmış olacak." dedi.

"7/24 orada arkadaşlar bekliyorlar"

Doğan, Katerina Köşkü'nün restore edilip turizm kazandırılması sonrası butik otel şeklinde kullanılmasını planladıklarını anlatarak "Orası biraz küçük bir mekan butik otel olduğunda yetmeme gibi bir durum olabilir, hemen onun yanına yüz yataklı otel düşünülüyor, bununla birlikte güzel bir alan oluşacak." dedi.

Köşkün ahşap olduğu için hassas bir yapı olduğunu ve korunması için güvenlik korucusunun sürekli orada bulundurulduğunu vurgulayan Doğan, "Öncelikle o eseri korumamız, ayağa kaldırmamız lazım aksi takdirde birkaç yıl içerisinde orası ortada kalmayabilir. Biz oraya güvenlik korucusu koyduk, 7-24 orada arkadaşlar bekliyor. Çünkü ahşap bir yapı olduğu için başına bir iş gelmesin diye orada güvenlik görevlilerimiz bekliyor ama seneye inşallah orada restorasyona başlarız." ifadesini kullandı.

"Bizim hedefimiz turistleri 12 boyunca bölgeye çekebilmek"

Sarıkamış Turizm Derneği (SATURDER) Başkanı Mir Hasan Taş da bölgede bulunan doğal ve tarihi zenginlikleri değerlendirerek turizm potansiyelini artırmanın çabası içinde olduklarını bildirdi.

Taş, köşkün turizme kazandırıldıktan sonra özellikle Rus turistlerini bölgeye çekmeyi hedeflediklerini dile getirerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sarıkamış kış turizmi açısından 5 ay yoğun bir sezon geçiriyor ancak bu yeterli olmuyor. Bizim asıl hedefimiz yerli ve yabancı turistleri 12 boyunca bölgeye çekebilmek. Tarihi Av Köşkü'nün restore edilmesi ve turizme kazandırılmasıyla bölgenin Rus turistlerin uğrak yeri olacağını düşünüyorum. İnşallah Sarıkamış'taki bu tarihi köşkte kısa sürede turizme kazandırılır."

Kars sakinlerinden Yücel Erevciler ise Sarıkamış'a geldiğini ve ilk duraklarının Katerina Köşkü'nün olduğunu anlatarak "Buraya bakılırsa çok değerli bir yer, burada kayak merkezi var. Buranın bakımının yapılması lazım kışın bir sürü turist geliyor burayı gezmesi lazım." dedi.

Van'dan gelen Levent Eşme de şunları kaydetti:

"Yaklaşık 100 yıl önce yapılmış ve varlığını sürdürüyor daha önce defalarca geldim burayı gezdim tek bir çivi kullanılmadan yapılmış, çok detaylı düşünülerek uzun süre emek verilerek yapılmış bir köşk. Umarım kısa sürede bakımı onarımı yapılır turistlerin ziyaret etmesi için görünebilir bir hale gelir."