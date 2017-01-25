Hüseyin Kutlu: Kaybettiğimizi arıyoruz

Fatih’teki Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde düzenlenen geceye katılan Hüseyin Kutlu, ‘Biz, kaybolan medeniyetimizin yeniden ihyası, onu yeniden bulup yeniden onunla ihya olmayı kendimize gaye edindik. Bizim bütün sanatlarımız, bizi o medeniyetimize götürecek vesilelerdir.” diye konuştu.

Gecede ayrıca Kutlu’nun sanat hayatının konu edildiği panel de düzenlendi. Panelde konuşan Prof. Dr. Mahmut Kaya, Hüseyin Kutlu’nun kendisini İslam’a ve sanata adadığına vurgu yaparak, 40’ın üzerinde öğrencinin Kutlu’dan icazet aldığını kaydetti. Yrd. Doç. Ali Rıza Özcan ise Hüseyin Kutlu’nun sanatı bir bütün olarak düşündüğünü ve sanatları birbirine bağlamayı bir metot olarak gördüğünü dile getirdi.