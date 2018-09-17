Kayıp türkülerin izinde 

Antalya’nın Kaş ilçesinde Müzik Öğretmenliği yapan Emre Dayıoğlu, mahalli müzisyenleri kayıt altına alarak tanıtmaya çalışıyor. Köy köy dolaşan 30 yaşındaki Dayıoğlu, 6 yıl içinde, Türkiye’nin dört bir yanında unutulmaya yüz tutmuş yaklaşık 10 bin farklı sanatçıyı, eser ve enstrümanlarını kayıt altına aldı. Kamera ile görüntülediği müzisyenleri, sosyal medyadan paylaşıp topluma ulaştırarak onların unutulmamalarını sağladığını vurgulayan Dayıoğlu, kayıtların binlerce kişi tarafından izlendiğini vurguladı.

GENÇ KUŞAKLAR ÖĞRENMELİ

Genç kuşaklara mahalli müzisyenlerin, yerel çalgıların anlatılması, tanıtılması ve videolarının izletilmesi gerektiğini ifade eden Dayıoğlu, müfredata yerel çalgıların derslerinin konulabileceğini, yerel sanatçıların da okullara gidip tanıtım ve dinletiler yapabileceğine işaret etti.

Müzik eğitimi almış olmasına rağmen, herhangi bir köyde herhangi bir ustadan öğrendiği on saniyelik müziği, 15 yıllık müzik hayatında öğrenemediğini savunan Dayıoğlu, “Her gittiğim köyde yeni şeyler öğreniyorum, yeni dersler alıyorum’’ dedi.

ANADOLU'NUN ROMANI

Dayıoğlu şöyle konuştu: “Anadolu’da yaklaşık 3 bin köye gitmişim, gitmeye de inşallah devam edeceğim. Her gittiğim yerel ustadan bir şeyler kapıyorum. Her gittiğim köyde 300-400 sayfalık bir Türkiye romanı okuyorum, Anadolu romanı okuyorum. O ustalar bana o kadar nitelik kazandırıyor ki... Müzik, tamamen seslerden oluşan, notalardan oluşan, çok iyi teknikten oluşan bir şey değil. Müzik, Türkiye’nin havasından, suyundan, insanların konuşmalarından, muhabbetlerinden, sohbetlerinden oluşan bütün bir duyguların toplamıdır.”