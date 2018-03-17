Kayseri Uluslararası Film Festivali için geri sayım

Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Başbakanlık Tanıtma Fonu, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı destekleriyle, Anadolu Sinemacılar Derneği yürütücülüğünde yapılan Kayseri Uluslararası Film Festivali 8-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında 6. kez gerçekleştirilecek.

Ulusal uzun, uluslararası belgesel ve kısa film yarışmaları yapılacak olan festivalde bu sene ilk defa ulusal uzun metraj yarışması yapılacak. İlk yılından itibarenfestivalin kapsamını genişleten Kayseri Uluslararası Film Festivali, 7 Nisan 2018 tarihine kadar yarışma başvurularını kabul edecektir.

TOPLAM 60 BİN TİL ÖDÜL

Festival sinema sektörüne maddi katkısını bu yıl da sürdürecek. Bu çerçevede ulusal uzun film yarışması en iyi film ödülü 40 bin TL, uluslararası en iyi belgesel film ödülü 10 bin TL, uluslararası en iyi kısa film ödülü 10 bin TL olarak belirlendi.