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Kazakistan'da Türk Filmleri Haftası başlıyor

Kazakistan'da 3. Türk Filmleri Haftası–Almatı etkinliği, 23 Aralık Cumartesi düzenlenecek gala gecesiyle başlayacak. Dünyanın En Güzel Kokusu 2, Ayla, Dağ 2, Kocan Kadar Konuş, Köstebekgiller filmleri ücretsiz olarak sinemaseverlerle buluşacak.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle, Yerli Düşünce Derneği’nin organize ettiği, Tudors’un ana sponsor olduğu, Yunus Emre Enstitüsü’nün katkı sunduğu “3. Türk Filmleri Haftası–Almatı” etkinliği, 23 Aralık Cumartesi düzenlenecek gala gecesiyle başlıyor.

Geçtiğimiz yıllarda da düzenlenen Kazakistan Türk Filmleri haftası bu yılda sinema severler tarafından merakla bekleniyor. Birçok yönetmen, senaristi yapımcı ve oyuncunun da katılacağı, Kazakistan film haftasının Almatı’da düzenlenecek olması büyük yankı uyandırdı.

Bir hafta sürecek olan etkinlikte; Dünyanın En Güzel Kokusu 2, Ayla, Dağ 2, Kocan Kadar Konuş, Köstebekgiller filmleri ücretsiz olarak sinemaseverlerle buluşacak.

“3. Türk Filmleri Haftası–Almatı” etkinliğine ayrıca; Beta Tea, Atiker Autogas Systems & LPG Tanks, THY, Zugo, Duru, Alpin Carpet.kz, Almaty Hotel, Laleli Plaza, Tem Tour, Benim Yârim Türk ve Arko katkı sunuyor.

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