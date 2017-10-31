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Kazakistan'da 'Türk Filmleri Haftası' düzenlenecek

Kazakistan'da düzenlenen Türk Filmleri Haftası' etkinliği, Kürşat Kızbaz, Furkan Palalı, gibi pek çok sinemacının katılımıyla 1-5 Kasım'da gerçekleştirilecek.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kazakistan Çimkent Eyalet Valiliği'nin destekleriyle Avrasya Sivil Toplum İşbirliği Derneği'nin düzenlediği "Türk Filmleri Haftası" 1 Kasım'da başlayacak.

Doğuş İnşaat ve Atlas Global'in ana sponsorlukları, TÜRKSOY, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Yunus Emre Enstitüsü ve Karagöz Ajans’ın katkılarıyla hazırlanan etkinlik Kazakistan Çimkent’te düzenlenecek.

Etkinliğe pek çok sinemacı katılacak

Etkinlikte "Uzun Hikaye", "120", "Vesikalı Yarim", "Can", "Gözümün Nuru", "Son Mektup" filmleri seyirciyle buluşacak.

"Somuncu Baba: Aşkın Sırrı" adlı yapımın kapanış filmi olarak gösterileceği etkinliğe Kürşat Kızbaz, Furkan Palalı, gibi pek çok sinemacı katılacak.

Tüm filmlerin ücretsiz gösterileceği "Türk Filmleri Haftası", 5 Kasım Pazar sona erecek.

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