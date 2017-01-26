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Kazancı Bedih’e sazlı sözlü anma

Sıra Gecesi geleneğinin son dönem efsane isimlerinden Kazancı Bedih, vefatının 12. yılında türkülerle anılacak.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser salonunda düzenlenecek anma etkinliğinde, çok sayıda sanatçı, ünlü gazelhanın söylediği türküleri seslendirecek. Kazancı Bedih’in oğlu Ahmet Naci Yoluk ve arkadaşlarının geleneksel sıra gecesi şeklinde gerçekleştireceği “Kazancı Bedih Anma Programı”na, büyük bir orkestra eşliğinde, Selahattin Alpay, Bedri Ayseli, Ender Balkır, Bekir Çiçek, Adile Kurt Karatepe ve Münevver Özdemir konuk sanatçı olarak katılacak. Program, yarın akşam saat 20:00 de başlayacak.

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