Kelebek Düğünleri’nin şairi Selman Cahit’e veda

‘Gün bir daha batmayacak omuzlarından/Martı çığlıklarında yitmeyecek sesin/Ve ömrün/Eskimeyecek artık/Sevinmelisin!’

1999’da yayınlanan Kelebek Düğünleri adlı kitabına yukarıdaki dizeleri düşen şair ve gazeteci Selman Cahit vefat etti. Cahit uzun yıllar Yeni Şafak gazetesinde çalışmıştı. Cahit’in cenazesi, dün Çekmeköy’deki Hz. Ömer Camii’nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Gazetemiz Kültür Sanat Editörü Bedir Acar, arkadaşı Selman Cahit’i şu sözlerle anlattı: Dizelerini okumamış olsanız bile, gözlerinden anlaşılırdı Selman Cahit’in şair ruhu. Derin bakardı, ruhunuza değiverecekmiş gibi... Sakin, sabırlı ve fakat celallendiğinde sel gibi akabilen bir yapısı vardı. Gülüşleri ödünç alınmışçasına ölçülüydü. Son yıllarda sağlık problemleri çekiyordu. 2 Mart’ta bloğunda yayınladığı şiirinde ‘Bundan sonra sevdâ böyle söylensin/Bir Allahım/ iki şâhım/üç sensin!’ dizelerini kayıtlara geçmişti. Rabbimiz şairin sevdasını Cennetiyle ödüllendirsin.

Selman Cahit, son demlerinde vaktinin büyük kısmını şiire ve torununa ayırmıştı.