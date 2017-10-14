İçişleri Bakanlığınca, kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesince, Artuklu Kültür Merkezi'nde "Keloğlan Masalları"nın müzikal gösterimi yapıldı.

"Keloğlan", "Bilgican Dede" ve "Uzun" gibi karakterler, etkileyici dekoru ve danslarıyla, katılımcılara eğlenceli dakikalar yaşattı.

İki sahneyle izleyicilerin karşısına çıkan müzikalin iki gün süreceği belirtildi.