Kendi eserleriyle başka ülkede çocuk olmayı anlattılar

Zeytinburnu'nda çocukların gelişimine ve vizyonuna katkı sağlamak amacıyla düzenlenen "Başka Ülkede Çocuk Olmak" konulu kompozisyon ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Zeytinburnu Belediyesi Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM) tarafından düzenlenen "Başka Ülkede Çocuk Olmak" konulu kompozisyon ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen ödül töreni çok sayıda öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Başka bir ülkede çocuk olmayı resim ve kompozisyon ile en iyi anlatan 342 eserin 6'sı dereceye girdi. Yaptığı resim ile başka bir ülkede çocuk olmayı en iyi anlatan Nazlı Bayramova ve yazdığı kompozisyonla herkesi duygulandıran Zeynep Arslan birincilik ödüllerini öğretmenlerinin elinden aldı. Mülteci çocukların söylediği şarkılar ve okuduğu şiirlerle başlayan etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

''Resim yapmayı çok seviyorum''

Yaptığı resimle birinci olmaya hak kazanan 8'inci sınıf öğrencisi Nazlı Bayramova, ''Resim yapmayı çok seviyorum bu resimim de renkli bir hayatın içinde, başka bir ülkede olan kendini soyutlamış bir çocuğu anlatmak istedim. Başka ülkelerde yaşayıp dilenci olan ve onlara hiç iyi davranılmayan insanlarla ilgili şeyler duyuyordum, onlardan esinlendim. Renkli bir hayatın içinde herkes hayatını yaşarken, dilenci bir çocuk hayatı sadece sıradan gördüğü için etrafını da siyah görüyor'' dedi.

''Savaştan gelen çocukların ne kadar zorluk çektiğini anlatmak istedim''

Kompozisyon dalında birinci olan Zeynep Arslan, "Buraya geldiğimde aslında tek isteğim birinci olmak değildi, ben sadece mülteci kardeşlerimizin ne kadar zorluklar yaşadıklarını insanlara duyurmak istedim. Birinci olmak beni tabi ki çok mutlu etti. Kompozisyonumda, bizim bu kadar rahat yaşadığımız halde savaşta olan ülkelerdeki çocukların ne kadar zorluk içinde yaşamaları ve bizim bunu anlamamamızdan bahsediyorum. Biz rahat hayatı yaşarken onların çektikleri acılar ve sıkıntılardan bahsettim. Yarışmanın konusunu duyduğum an işte benim anlatmak istediğim şey bu dedim. İnsanlara anlatabildiğim için de çok mutluyum'' ifadelerini kullandı.