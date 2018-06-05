Kentin Dindarları anlatıyor

Sözlü tarih, ilmi geleneğimizin önemli ayaklarından birini oluşturur. Sohbet, muhabbet ve irfan meclisleri olarak adlandırılan ortamlar aynı zamanda adabı muaşeret öğrenilen mekanlardı. Buralarda bulunan ilim irfan ehli şahsiyetler, toplumun eğitilmesinde önemli rol oynadılar. Ancak modern hayatla birlikte bu meclisler de birer ikişer hayatlarımızdan çekildi. Geleneği devam ettiren zincirin önemli bir halkası da böylece kopmuş oldu.

Yunus Emre Altuntaş tarafından hazırlanan ve söyleşilerden oluşan ‘Kentin Dindarları’ adlı eser, kitap boyutunda da olsa, bu sohbet kültürünü devam ettirmek üzere raflardaki yerini alıyor.

KİTAPTA KİMLER VAR

Onto Yayınları’ndan çıkan kitapta irfan ehli şahsiyetler ile din, medeniyet, tasavvuf, estetik, gelenek, mimari, şehirleşme, musiki, edebiyat ve daha pek çok alanda yapılan söyleşiler bulunuyor. Kitapta söyleşisi yer alan isimler şöyle; Safiyüddin Erhan Eşrefoğlu, Prof.Dr. Mustafa Kara, Prof.Dr. Bilal Kemikli, Hafız-ı Kurra Harun Soydaş, Prof. Dr. Mehmet Yalar, Doç. Dr. Bedri Mermutlu.

Eşrefi dergahının son temsilcisi olan Safiyüddin Erhan, hem tasavvufi yaklaşımı hem de tarihi mirasın korunmasına dönük çalışmalarıyla dikkat çekiyor. İstanbul Elif Efendi Dergahı, Yenikapı Mevlevihanesi, Bursa Üftade Tekkesi, Seyyid Usül dergahı, Bursa Mevlevihanesi gibi pek çok tarihi eserin restorasyonunda bizzat bulunmuş bir isim.

HAFIZA TAZELEMEK

Kitapta yer alan en önemli söyleşilerden biri de kuşkusuz Hafız-ı Kurra Harun Soydaş’la yapılan söyleşi. 2011 yılında vefatından hemen önce yapılan bu söyleşide Harun Soydaş’ın dilinden 1940’lardan bugüne ülkemizdeki Kuran eğitiminin merhalelerini, yaşanılan sıkıntıları okuma imkanı var.