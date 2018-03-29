Kes Yapıştır yeniden yorumla

Kolaj’ın farklı malzeme ve teknikleri bir arada kullanmaya imkan sağlayan yapısından faydalanan sanatçı modern dünyaya eleştirel bir gözle bakıyor. Sanatçı, resimleriyle ilgili şu yorumu yapıyor: ‘’Başlangıç bazen sadece bir kağıt parçası, bir söz veya bir şiir ya da şarkı sözüdür. Bütün bunlardan yavaşça lirik bir kompozisyon ortaya çıkar ve sonunda izleyeninde kendince yorum katacağı alanlar bırakır.” Sanatçının parçalama, değişim, yeniden kurgulama ve yorumlamalardan oluşan eserleri 11 Nisan’a kadar görülebilir.