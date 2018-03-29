Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Kes Yapıştır yeniden yorumla

Serdar Seven’in Kolaj çalışmalarından oluşan ‘Kes Yapıştır’ adlı kişisel sergisi Gama Art Gallery’de açıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kolaj’ın farklı malzeme ve teknikleri bir arada kullanmaya imkan sağlayan yapısından faydalanan sanatçı modern dünyaya eleştirel bir gözle bakıyor.  Sanatçı, resimleriyle ilgili şu yorumu yapıyor: ‘’Başlangıç bazen sadece bir kağıt parçası, bir söz veya bir şiir ya da şarkı sözüdür. Bütün bunlardan yavaşça lirik bir kompozisyon ortaya çıkar ve sonunda izleyeninde kendince yorum katacağı alanlar bırakır.” Sanatçının parçalama, değişim, yeniden kurgulama ve yorumlamalardan oluşan eserleri 11 Nisan’a kadar görülebilir. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi´ni bombalayan darbeci pilot itiraf etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi´ni bombalayan darbeci pilot itiraf etti

Rehberde nasıl kayıtlıyım uygulaması olay oldu

Rehberde nasıl kayıtlıyım uygulaması olay oldu

İşte dünyanın en pis şehirleri

İşte dünyanın en pis şehirleri

Hamile kadın gömüldükten sonra bebeğini doğurdu

Hamile kadın gömüldükten sonra bebeğini doğurdu

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA