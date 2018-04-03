'Keşif' isimli tezhip sergisi açıldı

Emel Türkmen ve öğrencilerinden oluşan "Altından Haleler" grubunun "Keşif" isimli tezhip sergisinin açılışı yapıldı.

Sergi, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı iş birliğiyle, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortaklığında düzenlenen "Yeditepe Bienali" kapsamında Sirkeci Garı Büyük Salon'da sanatseverlerle buluştu.

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, açılışta yaptığı konuşmada, zengin bir içeriğe sahip olan bienalin hazırlanmasında büyük emek harcandığını söyledi.

İstanbul'un 7 tepesinin de Fatih ilçesinde yer aldığına işaret eden Demir, "Sadece İstanbul'u değil, bütün Türkiye'yi ve Türkiye'ye gelmiş bütün turistleri de bizim medeniyetimize ait eserleri görmeye çağırıyoruz. Bizim açımızdan şehirle bütünleşmiş, geçmişi günümüze taşımış bir bienal. Bienaller, sanatın şahikasının sergilendiği en üst düzey alanlar. Şimdi kendi medeniyetimize ve kültürümüze ait eserleri bu sergilerde sanatseverlerle buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

"Kadim eserler ve modern çalışmalar bir arada yer alıyor"

"Ehl-i Hiref" temasıyla bu yıl ilki gerçekleştirilen bienalin küratörü Serhat Kula da Emel Türkmen'in öğrencileriyle bir sanat fabrikası görevi gördüğünü dile getirdi.

Kula, Yeditepe Bienali'ndeki sergilerde farklı bakış açılarının gözlemlenebileceğini belirterek, "Tezhip sanatında son dönemlerde talebin arttığını söyleyebiliriz. Emel hocamızın bu sanatlarla ilgili disiplinli tutumu herkes tarafından biliniyor. Bu sergide ince, nazik, nadide kadim eserler ve modern çalışmalar bir arada yer alıyor." diye konuştu.

Sanatçı Emel Türkmen de AA muhabirine yaptığı açıklamada, yorgunluk, heyecan ve mutluluğu aynı anda yaşadığını söyledi.

Sanat hayatına 1990'da 14 yaşındayken başladığını ve öğrencileriyle gurur duyduğunu aktaran Türkmen, şunları kaydetti:

"Sergide toplam 57 sanatçının 96 levhası bulunuyor. Bunların 50'si bienal için hazırlanmış, diğerleri ise eğitim programımız kapsamında hazırlanan daha önce sergilenmemiş eserler. Bu çalışmalar 8 ay içerisinde çok ciddi bir koşuşturmanın, araştırmanın ve birikimin sonucunda ortaya çıktı. Bazıları son derece işçilikli bazıları ise daha yeni başlayan talebelere ait. Bir yıl önce başlayan talebe de var 14 yıllık talebe de var. Adana, Antalya, Eskişehir, Düzce gibi birçok farklı şehirden gelen öğrenciler var."

Her öğrencinin eseri farklı dönemi yansıtıyor

Sergiye "Zümrüd-ü Anka" isimli eseriyle katılan Emine Örnek ise 2,5 yıldır tezhip öğrencisi olduğunu anlattı.

Her öğrencinin farklı dönemleri yansıtan eserler hazırladığına dikkati çeken Örnek, "Ben Safevi ve Herat dönemini çalışıyorum, biraz daha İran'a bakıyor. Kimse çalışmadığı dönemin eserini çıkarmıyor. Farklı olmasını istediğim için 'Zümrüd-ü Anka' çalışmak istedim. Kompozisyonu, çizimi, kağıdın hazırlanmasıyla birlikte yaklaşık 6 ayda tamamladım." dedi.

Örnek, modern sanatların daha fazla ulaşılır olduğu değerlendirmesini yaparak, Yeditepe Bienali'nin geleneksel sanatların görünür hale gelmesinde büyük katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Sergi, 10 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.