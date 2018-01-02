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King Krule ilk kez İstanbul'da sahne alacak

İKSV Salon, yeni yılın ilk aylarında Wild Beasts, José González ve King Krule’nin de aralarında olduğu isimleri ağırlayacak.

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İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) konser ve etkinlik mekanı Salon, iddialı yeni yıl programından sahne alacak isimlerden bazılarını açıkladı. Salon, yeni yılda, İstanbul’a ilk defa konuk olacak en beklenen isimlerin yanı sıra, daha önce ilk defa Salon’da izlediğimiz en gözde isimleri de müzikseverlerle buluşturmaya devam edecek.

Salon’un yeni yılda misafir edeceği ilk gruplardan biri 11 Ocak’ta izleyicileriyle buluşacak Wild Beasts. İngiliz indie synth pop grubu Wild Beasts, dağılma kararlarının ardından veda turneleri kapsamında Salon’da sahne alacak.

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