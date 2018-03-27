Kitapseverler 2017'de 27 bin 235 kitap okudu
Beylikdüzü Belediyesi tarafından şehrin kültür sanat hayatına kazandırılan Beylikdüzü Belediye Kütüphaneleri, 2017 yılında 27 bin 235 kitap okuyucularla buluştu.
- DHA
Kütüphane Haftası dolayısıyla Beylikdüzü Belediye Kütüphaneleri’nin 2017 istatistiklerini paylaşan Beylikdüzü Belediyesi Kütüphane Sorumlusu Hilal Çuhadar, “Farklı disiplinlere yayılan kitapları bünyesinde bulunduran ve okurların uğrak noktası haline gelen Beylikdüzü Belediye Kütüphaneleri, 2017’de 169 bin ziyaretçiyi ağırladı; 27 bin 235 kitap da okuyucuyla buluştu” dedi.
ÇOCUKLARIN TERCİHİ ‘SAFTİRİK’ GENÇLERİN ‘HARRY POTTER’
2017 yılında en çok okunan çocuk kitabının Saftirik Serisi olduğunu söyleyen Hilal Çuhadar, “2017’de gençlerin tercihi ise Harry Potter serisi oldu. Yetişkin kitapseverlerimiz ise en çok Sabahattin Ali’nin ‘Kürk Mantolu Madonna’ adlı romanını okudu” açıklamasında bulundu
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