'Kokpit'te ve 'vagon'da kitap okuma fırsatı

Çankırı'da Temalı Kütüphaneler Projesi kapsamında, hurdaya ayrılmış uçak ve trenden oluşturulan kütüphanelere gelen öğrenciler, kitap okurken hem yolculuk yapıyormuş hissine kapılıyor hem de hayal dünyalarında yolculuğa çıkıyor.

Çankırı Belediyesi tarafından çocuk ve gençlerin okuma alışkanlığını geliştirmek amacıyla hayata geçirilen Temalı Kütüphaneler Projesi kapsamında uçak ve tren kütüphaneler oluşturuldu.

Belediye, ilk olarak TCDD tarafından hurdaya ayrılan bir lokomotif ile iki vagonu kiraladı. Vagonlar, TCDD'nin Çankırı'daki bakım atölyesinde kütüphaneye uygun şekilde yeniden tasarlandı. Daha sonra, uçuş ömrünü tamamlamış bir Airbus A 300 tipi uçağı satın alarak İstanbul'dan parçalar halinde 5 tırla kente getiren belediye, bunu da kütüphaneye dönüştürdü.

Tren Kütüphane İstasyon Kavşağı'na, Uçak Kütüphane de Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nın yan tarafına yerleştirildi. Uçak kokpitinde, tren vagonunda kitap okuma fırsatı bulan Çankırılı çocuklar, kütüphanelere severek geliyor, farklı ortamlarda kitap okuma fırsatı buluyor.

Şehir içi ve dışından pek çok ziyaretçiyi ağırlayan kütüphaneler, açıldıkları 2016 yılından bugüne kadar yaklaşık 7 bin ziyaretçiye kitap okuma imkanı sundu.

"Çocuklar kütüphanelere daha sevinerek geliyor"

Çankırı Belediyesi Temalı Kütüphaneler Sorumlusu Ali İhsan Koç, yaptığı açıklamada, temalı kütüphanelerin farklı bir algıyla çocukları kitapla buluşturma projelerinden biri olduğunu söyledi.

Çocukların kütüphaneye gelerek aynı zamanda uçak ve tren de gördüklerini belirten Koç, "Öğrenciler kütüphanelerin içine girdiklerinde kitaplarla ve oyuncaklarla buluşuyor. Bizler de çocuklarımıza uçağımızı ve trenimizi tanıtıyoruz." dedi.