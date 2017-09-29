Kopya diye sergilenen ünlü eser orijinal çıktı

Barok dönemin en önemli temsilcilerinden olan Flaman ressam Peter Paul Rubens'e ait 400 yıllık orijinal bir eserin, İskoçya'daki bir müzede, orijinal eserin sanılarak sergilendiği ortaya çıktı.

Kopya sanılıyordu

Sputnik'ten alınan habere göre, BBC Four kanalındaki "Britanya’nın Kayıp Şaheserleri" programından Dr. Bendor Grosvenor, Buckingham Dükü George Villers'e ait olan portrenin, İskoçya'daki Glasgow Müzesi’nin koleksiyonunda yer aldığını ve kentteki Pollok House’da, orijinal eser olduğu bilinmeksizin sergilendiği ortaya çıkardı.

Yüz yıllardan bu yana üzerinde biriken toz nedeniyle Rubens’in orijinal tablosu olduğu anlaşılmamış olan ve başka biri tarafından kopyalandığı sanılan eser, Grosvenor'un keşfinin ardından Belçikada’ki Rubenshuis’in direktörü Ben van Beneden tarafından da incelendi.

Orijinal olduğu teyit edildi

Orijinal olduğu Beneden tarafından da teyit edilen eserle ilgili olarak Grosvenor "Gelmiş geçmiş en büyük sanatçılardan birinin, Britanya tarihi için çok önemli figürlerden birini çizdiği portreyi bulmak son derece heyecan verici" diye konuştu.