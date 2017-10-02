Köy çocuklarının orkestrası belgesele konu oldu

Muş'un Varto ilçesinde taşımalı eğitim verilen köy okulundaki yetenekli öğrencilerden oluşturulan 40 kişilik orkestranın kuruluş hikayesini anlatan belgeselin ilk gösterimi Laodikya Antik Kenti'nde yapıldı.

Hamurpet Ortaokulu'nda görev yapan müzik öğretmeni Aslı Tanrıkulu'nun tahta, leğen ve bidonlarla müzik yapmaya çalışan yetenekli çocuklarla önce ritim grubu oluşturması, daha sonra da orkestra kurmasından etkilenen yönetmen Jale İncekol "Müzikli Bir Hikaye" adlı belgesel çekti.

Denizli Soroptimistik Kulübü Derneğince organize edilen belgeselin galasına müzik öğretmeni Aslı Tanrıkulu, öğrencisi Rojin Taş ve çok sayıda davetli katıldı.

Gala öncesinde davetliler antik kenti gezerek kazı başkanı Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek'ten kent hakkında bilgi aldı.

Rojin Taş, öğretmeni Tanrıkulu'nun eşliğinde antik kentte keman dinletisi sundu.

"Filmin amacına uygun bir yer"

Yönetmen İncekol, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisi için çok ayrı bir öneme sahip olan belgeselin bilinmesi ve görülmesi gereken bir yerde gösterildiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Sponsor olan kulüp üyelerinin tavsiyesiyle antik kente böyle bir organizasyona imza atıldığını belirten İncekol, "Burası büyüleyici bir atmosfer. Filmin amacına da çok uygun bir yer olduğunu düşünüyorum. Müzikli hikayemiz aynı zamanda umutlu bir hikayeye dönüştü. Aynı zamanda umutların her zaman var olduğunu anlatan bir hikaye. İzmirli bir öğretmenin Muş'un bir köyünde köy çocuklarından oluşan 40 kişilik orkestrayı anlatan bir hikaye. Ben belgseli aslında bir kişinin istediğinde çok güzel şeyleri yapılabileceğini göstermek için çektim." dedi.

Rojin Taş da müzik öğretmeniyle tanıştıktan sonra dünyasının bir anda değiştiğini ifade ederek," Aslı Öğretmen benim hayatımın dönüm noktası oldu. İlk tanıştığımda müzik aletlerini görünce çok mutlu olmuştum. Buralara kadar gelebileceğimi düşünmemiştim. Ama hani birden oldu her şey. Aslı Hocamın emeğini asla unutamam. Ömrüm boyunca öğretmenimi tanıdığım için şükredeceğim. Kendisini çok seviyorum. Müzik hayatımın olmazsa olmazlarından oldu." diye konuştu.

Davetlilerin, 30 dakikalık belgesel filmi izlediği galada, arp sanatçısı Meriç Dönük'ün müzik dinletisi sırasında antik kentte ışık gösterisi yapıldı.