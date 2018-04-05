Köylerde yaşayan vatandaşları operayla tanıştırıyorlar

Son olarak Ödemiş ilçesinin kırsal mahallerinde bulunan Köseler, Kurucuova Çayır, Orhangazi, Kemenler, Kızılcaavlu ve Ovakent'teki ilkokul öğrencileri ve aileleri için Ödemiş Belediye Kültür Merkezinde sahneye çıkan İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) sanatçıları, tamamen dolan salonda konser verdi.

Enstrümanların tanıtılmasıyla başlayan konserde izleyiciler, dünya ve Türk opera bestelerinden örnekleri dikkatle takip etti.

"Özellikle köy okullarını tercih ediyoruz"

İZDOB Çocuk ve Gençlik Birimleri Komisyonu Başkanı Hüseyin Genç, yaptığı açıklamada, 8 yıldır başta köy okulları olmak üzere, hastane, cezaevi, huzurevi gibi operaya ulaşma imkanı olmayan bölgelerde bu sanatı tanıtmak amacıyla eğitim konserleri verdiklerini ifade etti.

Köy okullarına büyük önem verdiklerini vurgulayan Genç, "8 senede 250'nin üzerinde okula gittik. Özellikle köy okullarını tercih ediyoruz, bize ulaşamayan bölgelerdeki okulları ön plana alıyoruz. Etkinliklerimizde 100 bine yakın çocuğa dokunduk. İnanıyoruz ki konser verdiğimiz bu çocuklar hayatları boyunca bizleri unutmayacaklar. O çocukların içinde çok yetenekliler çıkabilir, dünya çapında müzisyen olabilirler. Amacımız bu yetenekleri de bulup yetiştirmek." dedi.

Genç, Ödemiş'teki etkinliğin büyük ilgi görmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Konserlerde salonlarımız genelde dolup taşıyor. Bugünkü konsere Ödemiş’in 5 köyünden gelen öğrenciler ve aileleri katıldı. Hepsi bir ilki yaşıyor. Enstrümanları ve operadaki sesleri tanıtıyoruz, örnekler veriyoruz. Bu çalışmaları daha çok yapmak istiyoruz. Halkımıza, operayı ve klasik müziği tanıtmak için buradayız. Bizi tanımalarından ve bundan mutlu oldukları görmek bizi çok memnun ediyor."

"İnşallah tekrar geliriz"

Köseler Mahallesi sakinlerinden 42 yaşındaki Şükran Özkan, kızı ile konsere geldiğini ve çok heyecanlandığını belirterek, "Daha önce televizyonda izliyorduk, 42 yaşındayım ve ömründe ilk defa geldim. Çok güzel bir etkinlik oldu. Emeği geçenlere teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

Oğluyla konsere katılan 39 yaşındaki Saliha Uçarcı, etkinliğin kendisi ve çocuğu için farklı bir deneyim olduğuna değinerek, "İnşallah tekrarı olur yine geliriz... Herkes mutlu oldu ama benimki çok farklıydı. 39 yaşına girdim ancak böyle bir şey görmedim. Sunan herkese teşekkür ederim" dedi.