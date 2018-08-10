Köylüler 135 yıldır toprağı sanata dönüştürüyor

Bilecik'te Bulgaristan göçmenlerinin yaşadığı 280 haneli köyde usta ellerde yoğrulup şekillendirilen toprak, vazo, biblo ve testi gibi sanat eserlerine dönüştürülüyor, ülkenin dört bir yanına hatta yurt dışına gönderiliyor.

Köy sakinlerinin tamamı çömlekle uğraşıyor

Pazaryeri Kaymakamı Bayram Sağır, Bulgaristan'dan göç edenlerce kurulan köyün 150 yıllık bir tarihinin bulunduğunu, köy sakinlerinin tamamının çömlekle haşır neşir olduğunu anlattı.

Köyün kurulduğu yıllardan bu yana çömlekçilik yapıldığını belirten Bayram Sağır, şunları söyledi:

"Şakir ustanın öncülüğünde 4-5 kuşaktır çömlekçilikle geçimlerini sağlıyorlar. Başarılı ürünler ortaya koyuyorlar. Sadece çömlekçilikle değil akademik çalışmalara da konu olan bir köy. Bu köyde dededenn toruna 7'den 70'e kadın erkek herkes çömlek işini gayet güzel bilir, ustaca yapar ve ekmeğini kazanır."

"Şakir ağa" başlattı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verdiği "sanatçı kartı"na sahip çömlek ustası Salim Yaşar ise köyde her yaşta insana iş olduğunu ifade etti.

Atalarından öğrendikleriyle geçimlerini sağladıklarını vurgulayan Salim Yaşar, şunları anlattı:

"O zamanlar Bulgaristan'da çömlekçilikle uğraşan 'Şakir Ağa' diye biri varmış. Bu usta da gelmiş Kınık'a yerleşmiş. Allah ondan razı olsun, binlerce kişiye ekmek kapısı açtı. Bizim mesleğimizde hava, güneş ve su lazım. Buradaki hava ortamı da buna uyunca bu köye yerleşiliyor. O günden bu güne çömlekçilik devam ediyor. Köyümüzde 280 hane var. 1970'li yıllarda çok güzeldi. Küp, testi, sürahi yapıyorduk bu 10 yıl sürdü. 1980'lerde çiçek saksısı çok ilgi gördü. Sonra plastik başladı. Plastik geldi etkiledi ama mesleğimiz bitmedi, bitmez. Köyde 135 yıldan beri çömlekçilik devam ediyor. Köyde çömlekçilikten ekmek yemeyen kimse yoktur. Burada eşlerimiz, kızlarımız, torunlarımız uğraşırlar. 7 yaşındaki çocuğa da burada iş vardır, 70 yaşındakine de."

Salim Yaşar ürünlerinin ülkenin dört bir yanından ilgi gördüğünü belirterek, zaman zaman yurt dışına da gönderdiklerini söyledi.

Köyden gidenlerin bazıları geri dönüyor

50 yıldır çömlekçilik yapan 67 yaşındaki Mehmet Ulu ise şöyle konuştu:

"Çoluk çocuğumun hepsi burada bu işleri yapıyor. Sabah erkenden kalkıp iş yerine geliyorum, çamurumu çekiyorum, tezgaha çıkıyorum. Köydeki gençlerin bir kısmı geri döndü. Ekonomik sıkıntı nedeniyle köyü terk etmişlerdi ama şimdi yavaş yavaş tekrar bu iş hızlanınca geri dönmeye başladılar. Siparişler geliyor çok şükür."