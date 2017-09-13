Kudüs için dünya çapında yarışma

Kudüs ve Civarındaki Osmanlı Mirasını Koruma ve Yaşatma (Mirasımız) Derneği tarafından düzenlenen Mirasımız Kudüs 1. Uluslararası Karikatür Yarışması’na başvurular başladı.

1967’den bu yana İsrail’in işgali altında bulunan Kudüs konusunda farkındalık oluşturmak, işgalci devletin Kudüs’te yaşayan yaklaşık 400 bin Müslüman üzerinde sistematik olarak uyguladığı ayrımcı politikalar ve Mescid-i Aksa özelinde gerçekleştirdiği ibadet özgürlüğü kısıtlamalarına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen yarışmanın son katılım tarihi 17 Kasım 2017 olarak belirlendi.

Yarışma sayesinde Kudüs şehri ile alakalı, insan hakları, adalet, özgürlük, sevgi, kültür, sosyal hayat, sosyal sorumluluk, barış, şehir hayatı gibi kavramlar ve konuların zenginleştirici bir perspektifle işlenmesi hedefleniyor. Yarışma ödül töreni 7-17 Aralık 2017 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak. Yarışma, tüm ülkelerin profesyonel ve amatör karikatüristlerine açık ve yaş sınırı da bulunmuyor. Yarışmaya gönderilen eserin daha önce herhangi bir yarışmadan ödül almamış olması gerekiyor

PARA ÖDÜLÜ VAR

Birinciye 15, ikinciye 10, üçüncüye ise 7 bin 500 lira ödülün verileceği yarışmanın jüri üyeleri Hasan Aycın, Şafak Tavkul, Turan Dertli, Naser Jaferi, Ahmet Altay, Murat Yılmaz ve Asım Gültekin’den oluşuyor.