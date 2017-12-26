Kudüs için yarım asır önce yazılan tarihi mısralar
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim üyesi şair ve felsefeci Prof. Dr. Mahmut Kaya'nın 1967 yılının Miraç Gecesi'nde,18 yaşındayken, Kudüs'te yazdığı şiir ortaya çıktı.
7 Haziran 1967'de Kudüs'ün Siyonist İsrail tarafından ilk işgali ve Mescid-i Aksa baskını yaşanmıştı.
İşte Kudüs için yarım asır önce kaleme alınan duygu yüklü o mısralar:
ESİR KUDÜS
Yıllar yılı peygamberler ocağı
Asırlardır müslümanlar otağı
Şimdi ise yahudiler yatağı
Ey mukaddes şehir Kudüs
Ey bu gece esir Kudüs
Rabbim seni öğmüş öğmüş yaratmış
Etrafını bahçelerle donatmış
Şeb-i miraç şerefine şan katmış
Ey miraca sahne Kudüs
Ey kalplere rabne Kudüs
Senden ayrı düşen gönlüm elemli
Sen esirsin ondan gözlerim nemli
Bizim için sen her şeyden önemli
Ey dün gece mesrur Kudüs
Ey bu gece mahzun Kudüs
Sinagok mu oldu Mescid-i Aksâ
Yine kanla dolu Kubbetü's-Sahra
Bu hal dokunmaz mı ilahi kahra
Ey talihsiz şehir Kudüs
Ey sahipsiz şehir Kudüs
Yok mu Kudüs'ü bir kurtarıcı
Yoksa peygamberler olur davacı
Çok çekti müminler dinsin bu acı
Ey mazluma mezar Kudüs
Ey gönlüme keder Kudüs
Ya ilahi leyle-i mirac içün
Leyle-i miractaki esrar içün
Kudüs'ü kurtar Kudüs-ü şerif hakkı içün
Ey zafere namzed Kudüs
Ey tevhide hasret Kudüs
Ya bir Ömer gönder ya Selahaddin
Dinmiyor feryatlar, bitmiyor enin
Meded senden sensin Rabbülâlemîn
Ey rahmete teşne Kudüs
Ey gönlüme neşe Kudüs
Prof. Dr. Mahmut Kaya
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