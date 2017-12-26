Kudüs için yarım asır önce yazılan tarihi mısralar

7 Haziran 1967'de Kudüs'ün Siyonist İsrail tarafından ilk işgali ve Mescid-i Aksa baskını yaşanmıştı.

İşte Kudüs için yarım asır önce kaleme alınan duygu yüklü o mısralar:

ESİR KUDÜS

Yıllar yılı peygamberler ocağı

Asırlardır müslümanlar otağı

Şimdi ise yahudiler yatağı

Ey mukaddes şehir Kudüs

Ey bu gece esir Kudüs

Rabbim seni öğmüş öğmüş yaratmış

Etrafını bahçelerle donatmış

Şeb-i miraç şerefine şan katmış

Ey miraca sahne Kudüs

Ey kalplere rabne Kudüs

Senden ayrı düşen gönlüm elemli

Sen esirsin ondan gözlerim nemli

Bizim için sen her şeyden önemli

Ey dün gece mesrur Kudüs

Ey bu gece mahzun Kudüs

Sinagok mu oldu Mescid-i Aksâ

Yine kanla dolu Kubbetü's-Sahra

Bu hal dokunmaz mı ilahi kahra

Ey talihsiz şehir Kudüs

Ey sahipsiz şehir Kudüs

Yok mu Kudüs'ü bir kurtarıcı

Yoksa peygamberler olur davacı

Çok çekti müminler dinsin bu acı

Ey mazluma mezar Kudüs

Ey gönlüme keder Kudüs

Ya ilahi leyle-i mirac içün

Leyle-i miractaki esrar içün

Kudüs'ü kurtar Kudüs-ü şerif hakkı içün

Ey zafere namzed Kudüs

Ey tevhide hasret Kudüs

Ya bir Ömer gönder ya Selahaddin

Dinmiyor feryatlar, bitmiyor enin

Meded senden sensin Rabbülâlemîn

Ey rahmete teşne Kudüs

Ey gönlüme neşe Kudüs

Prof. Dr. Mahmut Kaya