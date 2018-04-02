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Kudüs’te bir ‘sessiz savaşçı’

Dünyadaki mazlum ve mağdurların sorunlarını yansıttığı çizgileri ile tanınan Hasan Aycın’ın eserleri, işgal altındaki Doğu Kudüs’te sergileniyor.

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Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’ndeki “40. Sanat yılında Hasan Aycın… Kudüs Ey Ey” sergisi düzenlenen törenle açıldı. Serginin açılışına Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu ve Filistinli yetkililer katıldı. Açılışta yaptığı konuşmada, sergilenen eserlerin dünyadaki adaletsizliği ve zulümleri yansıttığını kaydeden Gürcan Türkoğlu, “Bütün dünyada eşitsizlikler ve adaletsizlikler var. Bunlar da sergide yansıtılıyor” ifadelerini kullandı. Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh Sabri de Türkiyeli bir sanatçının, Kudüs ve Filistin’de yaşananları eserlerine yansıtmasının, Kudüs’ün sadece Filistinlilerin değil, aynı zamanda tüm Müslümanlara aidiyetinin göstergesi olduğunu ifade etti.  Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Adnan El-Hüseyni ise, Filistinlilerin canlarını ortaya koyduğu Filistin ve Kudüs’ün ABD Başkanı Trump’ın cebindeki bir eşya olmadığını ve başkalarına hediye edilemeyeceğini dile getirdi. Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’ndeki sergi iki hafta süreyle ziyarete açık kalacak .

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