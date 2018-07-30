‘Kudüs’ün Yüzleri’ fotoğrafa yansıyor

İsrail’in Kudüs’ü işgalinin 51. yılında ‘Kudüs’ün Yüzleri’ adlı uluslararası fotoğraf yarışması düzenlendi. Yarışmaya son katılım tarihi 26 Ağustos olarak belirlendi. Sonuçları 3 Eylül’de açıklanacak yarışma sonrasında İstanbul ve Paris’te açılacak sergilerde ise 51 fotoğraf sanatseverlerle buluşacak.

Yarışma koordinatörlüğü ve etkinliğin ardından yapılacak serginin küratörlüğünü üstlenen Neslihan Yazıcılar, İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu tarafından düzenlenen yarışmanın, “Kudüs IKÖ Gençlik Başkenti 2018” programı kapsamında hayata geçirildiğini söyledi.

ULUSLARARASI YARIŞMA

Yazıcılar, Filistin Gençlik ve Spor Yüksek Konseyi, Al-Quds Al-Sharif - OIC, Uluslararası Kudüs Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği’nin (UKEAD) de destek verdiği yarışmanın, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) iş birliğinde yapılacağının altını çizdi. Fotoğraf yarışmasına tüm dünyadan katılım beklediklerini dile getiren Yazıcılar, “Yarışma, ‘Kuşatma Altındaki Şehir’, ‘Medeniyetler Beşiği’ ve ‘Kudüs’ün Yüzleri’ (Kudüs’ün insanları) olmak üzere 3 kategoriden oluşuyor. Fotoğrafı çeken kişi, Kudüs’e hiç gitmemiş olabilir. Örneğin Türkiye’de Kudüs ile ilgili bir etkinlikte çektiği fotoğrafıyla katılabilir’’ şeklinde konuştu.