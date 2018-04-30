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Kültür kervanı yolda

Şair, yazar, akademisyen ve gazetecilerden oluşan ‘Kültür Kervanı’ Balkanlar’da çeşitli etkinliklere katılmak üzere bugün Edirne’den yola çıkıyor. 7 ülkeyi kapsayan etkinlik 10 gün sürecek.

  • BEDİR ACAR
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Türkiye ile Balkan ülkelerinin ortak kültürel ve tarihi hafızası var. Osmanlı İmparatorluğu döneminde atılan güçlü bağlar, bugün de sürdürülmeye çalışılıyor. Türkiye’nin balkan ülkeleri ile olan siyasi ilişkilerinin yanında kültürel faaliyetler de önemli yer tutuyor. 

Bu bağlamda, Türkiye Yazarlar Birliği, 40. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında çeşitli balkan ülkelerini kapsayan ‘Kültür Kervanı’ etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında Türkiye’den yola çıkan 40 kişilik heyet, 7 Balkan ülkesinde düzenlenecek çeşitli etkinliklere katılacak. Aralarında şairlerin, yazarların, akademisyen ve gazetecilerin de bulunduğu heyet, bugün, karayolu ile Edirne’den hareket ediyor. 

‘Edirne’den Mostar’a Kültür Kervanı’ adı verilen güzergah boyunca Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Arnavutluk, Karadağ ve Bosna Hersek’te çeşitli temaslarda bulunulacak; Ziyaret edilen ülkelerin heyetleriyle Türkiye’den katılımcılar bir araya gelecek. 10 gün sürecek etkinliklerde şiir ve edebiyat söyleşileri, kültür gezileri, resim sergileri ve konferanslar düzenlenecek. 30 Nisan-9 Mayıs tarihler arasında gerçekleşecek etkinlikler, Kültür Bakanlığı ve ziyaret edilen ülkelerdeki gönüllü kuruluşlarla işbirliği çerçevesinde düzenleniyor.

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