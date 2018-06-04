Küresel dil bizi rehin almak istiyor

İpekçi, “Gözümüzü, gönlümüzü rehin almaya yeminli küresel bir dil, edebi bir üslup var. Böyle bir dönemde, dünyanın ve memleketin bugününde savaşın önemli bir kısmı maneviyat, sanat ve kültür alanında veriliyor, verilmesi de gerekiyor.” dedi. Deneme ve roman türünde kitaplar kaleme alan İpekçi, 37. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı kapsamında gerçekleştirilen “Ayasofya Ramazan Sohbetleri”nin konuğu oldu.

ANADOLU’NUN DİLİ

Konuşmasında, dünyada hakim olan küresel yaşantı dilinin öfke ve şiddet kültürünün yüceltilmesini öğrettiğini aktaran İpekçi, Anadolu’nun dilininse ‘Yunusça’ bir dil olduğunu söyledi. İpekçi “Yunusça, bizi biz yapan, içinde fedakarlık, dayanışma, merhamet kültürü olan bir dil ama Yunus ya da onun gibi Hakk erenlerinin eserlerini aldığımızda onları anlamıyoruz. Fakat yine de içimize nakşolmuş bir dil bu’’ şeklinde konuştu.