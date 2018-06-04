Küresel dil bizi rehin almak istiyor
Gazeteci yazar Leyla İpekçi, kültür ve sanatın sürekli arka planda bırakıldığını fakat gönüllerin fethinin, bir toplumun kültür ve sanatının ihya edilmesiyle mümkün olacağını belirtti.
İpekçi, “Gözümüzü, gönlümüzü rehin almaya yeminli küresel bir dil, edebi bir üslup var. Böyle bir dönemde, dünyanın ve memleketin bugününde savaşın önemli bir kısmı maneviyat, sanat ve kültür alanında veriliyor, verilmesi de gerekiyor.” dedi. Deneme ve roman türünde kitaplar kaleme alan İpekçi, 37. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı kapsamında gerçekleştirilen “Ayasofya Ramazan Sohbetleri”nin konuğu oldu.
ANADOLU’NUN DİLİ
Konuşmasında, dünyada hakim olan küresel yaşantı dilinin öfke ve şiddet kültürünün yüceltilmesini öğrettiğini aktaran İpekçi, Anadolu’nun dilininse ‘Yunusça’ bir dil olduğunu söyledi. İpekçi “Yunusça, bizi biz yapan, içinde fedakarlık, dayanışma, merhamet kültürü olan bir dil ama Yunus ya da onun gibi Hakk erenlerinin eserlerini aldığımızda onları anlamıyoruz. Fakat yine de içimize nakşolmuş bir dil bu’’ şeklinde konuştu.
15 Temmuz’un sırrı
Leyla ipekçi: 15 Temmuz’da tecelli eden hikmette sırlı bir dilin olduğunu düşünüyorum. Tarihte eşi benzeri olmayan bu kahramanca direnişte genlerimize işleyen bir irfan açığa çıktı. Batının düşünce kuruluşlarında asla dokunamadıkları, rapor ettikleri yerlerde ulaşamadıkları bir dildir bu. Bu dil bizim gönül dilimizdir ve biz bilmeden kalbimize nakşolunmuş bir üsluptur. Bu sırlı dili öğrendiğimiz erenlerden biri olan Yunus Emre’yi anlamasak bile, bize söylediği manayı anlayabiliyoruz. Çünkü aşk ile söylenmiş. Bunu, sanatımızın bugününe yeniden canlandırmakla yükümlüyüz. En büyük sanatımız da insan olmaktır.
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