Kuzey Ege'nin ot yemekleri festivalle tanıtılacak

Türkiye'nin ot zengini olarak nitelendirilen Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, akkız, hindiba, Arap saçı, turp otu, deniz börülcesi, ısırgan otu, kaz ayağı, kara ot gibi bitkilerden yapılan, bazıları unutulamaya yüz tutmuş yemeklerin tanıtılması, gelecek kuşaklara aktarılması ve gastronomi turizmine katkı sağlanması amacıyla festival düzenlenmesi için çalışma başlatıldı.

Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Melih Çakırca, yaptığı açıklamada, ilkbahar aylarında "Ot Festivali" düzenleyeceklerini belirterek, çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Çakırca, Otlu yemek kültürünün özelikle mübadele döneminden sonra, ekonomik olumsuzlukların en yoğun yaşandığı dönemlerde yaygınlaştığını ifade etti.

"1923'teki mübadele döneminde, sofralar doğadan toplanan çoğu şifa kaynağı bitkilerden yapılan yemeklerle donatıldı. Hamarat Türk kadınlarının ellerinde gerçek bir damak tadı şölenine dönüşen bu ot yemeklerinin önemli bölümü günümüzde halen Ayvalık sofralarında yerini koruyor. Bu ot yemeklerinin yok olmasına izin vermeyeceğiz. İşte bizim bu festivali düzenlemekte ki amacımız da bu güzel kültürün yok olmasının önüne geçebilmek, tanıtmak, gelecek kuşaklara aktarmaktır."

"Yemek kültürü turizmine önemli katkı sağlayacak"

Gastronominin altyapısının Ayvalık'ta mevcut olduğunu aktaran Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Benhan İbrahim Kantarcı da, şunları kaydetti:

"Ülkeni en kaliteli zeytinyağı bizim bölgemizde üretiliyor. Deniz kıyısında olduğumuz için deniz ürünlerimiz de Ayvalık mutfağının önemli bir yerini teşkil ediyor. Mübadele döneminde Midilli ve Girit adalarından buraya gelip yerleşen aileler beraberinde ot kültürünü de getirdiler. Ayvalık'ta ot çeşitleri bol miktarda bulunduğu için ilçenin mutfağında önemli bir yer edindi. Festival, Ayvalık'a ekonomik açıdan çok ciddi bir getirisi olacak, yemek kültürü turizmine önemli katkı sağlayacak."

"2 bin 500 bitki türü var"

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Altınoluk Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Başkanı Doç. Dr. Selami Selvi de 2 bin 500 bitki türü ile Balıkesir'in, Türkiye'nin ot çeşitliliği bakımından önde gelen illerinden olduğunu söyledi.

Selvi, bu bitki türlerinden yaklaşık 300'ünün endemik, 30'unun ise lokal endemik bitki türü olarak dünyada sadece Kazdağları'nda bulunduğunu vurguladı.

Dağlardan ve kırlardan ot toplayarak pazar yerlerinde satan ve geçimini sağlayan Hüseyin Acar da "Allah'a çok şükür satışlarımız güzel. Vatandaşların otlara ilgisi yoğun. Bu otlar lezzetli olduğu kadar sağlığa da iyi geliyor. Şevketi bostan, hindiba, turp otu, hardal, karışık yahnilik ot, akkız, arapsaçı, ısırgan otu gibi yüzlerce ota vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyor. Bu otların ana diyarı Ayvalık olduğu için festivalin burada yapılması etki uyandıracak" dedi.