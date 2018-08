Liam Gallagher Türkiye'de ilk konserini verdi

Sanatçı, organizasyonunu BKM'nin yaptığı İstanbul Blue Night kapsamında Küçükçiftlik Park'ta sahne aldı.

Geçen yıl ekim ayında "As You Were" isimli ilk solo albümünü çıkaran Gallagher, bu albümün dünya turnesi kapsamında konser verdi.

Gallagher, 8 yılın ardından İstanbul'a gelen İngiliz alternatif rock grubu Starsailor ile Türk rock müzik grubu Mor ve Ötesi'nin ardından sahneye çıktı.

Uzun yıllardır Türkiye’ye gelmesi beklenen sanatçı, hem yeni hem klasikleşmiş şarkılarını İstanbullular için seslendirdi.

Kapı açılışı öğleden sonra yapılan etkinlik kapsamında ayrıca, Oceans Of Noise, Adamlar, Yokuz ve Evrencan Gündüz de performans sergiledi.