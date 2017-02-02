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Liseliler 15 Temmuz‘Destanı’nı yazacak

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın işbirliğiyle liseler arası “Türkiye’nin Darbeler Tarihi ve 15 Temmuz Milli İrade Zaferi” konulu deneme, hikâye ve şiir yarışması başladı.

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Darbelere dikkat çekmek ve 15 Temmuz’un yaşattığı travmanın genç nesiller üzerindeki etkisini anlamak için düzenlenen yarışmanın birincisi 15 bin TL para ödülü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yurt dışı gezisi kazanacak. İkinciye 10 bin TL, üçüncüye 5 bin TL verilecek. Dereceye giren öğrencilere Dil ve Edebiyat Dergisi’nde yazı yazmak kaydıyla üniversite eğitiminde burs sağlanacak. Yazıların 28 Şubat - 12 Mart 2017 tarihleri arasında toplanacağı yarışmanın ödül töreni Temmuz’da, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak.

Tüm ortaöğretim kurumlarına gönderilen yarışma şartnamesine www.tded.org.tr/liselilerdestaniyaziyor adresinden de ulaşılabiliyor.

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