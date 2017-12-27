Malatya'da 2 bin yıllık küp bulundu

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir çiftçi, bahçesini suladığı sırada suyun boş bir delikten aktığını fark etti. Suyun nereye gittiğini merak eden çiftçi, toprağı kazmaya başladı. Kazdığı yerde büyük bir taşın olduğunu gören çiftçi, taşı kaldırınca büyük bir küp ortaya çıktı. Küpün tarihi olduğunu düşünen çiftçinin İl Müze Müdürlüğü'ne başvurusu üzerine, uzmanlar bölgeye gitti. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri önce küpün bulunduğu alanın etrafını temizledi. Ekipler ardından küpü yerinden çıkarmadan kazı çalışmalarını aşama aşama belgeledi. Kültür varlığı tespiti yapılmayan küp, etrafı genişletilip, destek noktalarından halatlarla bağlanarak çıkarıldı. Küpün tescilinin yapılarak koruma altına alınacağını bildirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Levent İskenderoğlu, pişmiş topraktan üretilen, çark yapımı küpte tahıl ve gıda maddelerinin muhafaza edildiğini düşündüklerini söyledi. İskenderoğlu, şöyle konuştu:

"Bulunan pithos formu; sivri dipli, geniş gövdeli, kısa boyunlu, kalın cidarlı, dışa taşkın kalın dudaklı, gövde üzerinde 4 adet kabartma kuşak ve kuşak üzerinde çizgisel motifler bulunuyor. Pithosun yüksekliği 135 santim, çapı 92 santim, ağız çapı ise 54 santim. Pithosun Roma Dönemi'ne ait olduğunu ve 2 bin yıllık olduğunu değerlendiriyoruz. Pithos, Malatya Müzesi Müdürlüğü olarak bu zamana kadar yapılan kazılarda elde edilen eserler içerisinde kendi kategorisinde bu büyüklükte, bu sağlamlıkta ele geçirilen tek eserdir."