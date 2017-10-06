Son Dakika Haberleri E-gazete 6Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Marcel Khalifa, İstanbul Senfoni Orkestrası ile birlikte sahne alacak

Lübnanlı sanatçı Marcel Khalifa, 'Şark Senfonisi' kapsamında İstanbullu müzikseverlerle bir araya gelecek.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Al Sharq Formu tarafından "Geleceğin Taraftarıyız" başlıklı konferans kapsamında düzenlenen konser, 8 Ekim'de Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.

Etkinliğin Hilton Istanbul Bosphorus'daki basın toplantısında konuşan ünlü sanatçı Khalifa, konserde Lübnan ve İstanbul Senfoni Orkestrası ile birlikte sahne alacağını söyledi.

"KANLARINDA MÜZİK VAR"

Marcel Khalifa, konserde seslendirilecek eserlerde birçok yeniliklerin olacağına işaret ederek, "Farklı kültürlerden müzikler içeren bir çalışma sunacağız. Türklerle bir konserde beraber sahne almak ayrıca mutluluk verici. Çünkü Türklerin kanında müzik var ve bunun farkındalar, bunu hissediyorlar" dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İki katlı özel halk otobüsünün kaza anı kamerada

İki katlı özel halk otobüsünün kaza anı kamerada

Kitapları insan derisiyle kaplamışlar

Kitapları insan derisiyle kaplamışlar

150 bin pet şişe ile kendi adasını inşa etti

150 bin pet şişe ile kendi adasını inşa etti

Türkiye'nin en çok satan otomobil markası belli oldu

Türkiye'nin en çok satan otomobil markası belli oldu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA