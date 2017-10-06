Marcel Khalifa, İstanbul Senfoni Orkestrası ile birlikte sahne alacak

Al Sharq Formu tarafından "Geleceğin Taraftarıyız" başlıklı konferans kapsamında düzenlenen konser, 8 Ekim'de Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.

Etkinliğin Hilton Istanbul Bosphorus'daki basın toplantısında konuşan ünlü sanatçı Khalifa, konserde Lübnan ve İstanbul Senfoni Orkestrası ile birlikte sahne alacağını söyledi.

"KANLARINDA MÜZİK VAR"

Marcel Khalifa, konserde seslendirilecek eserlerde birçok yeniliklerin olacağına işaret ederek, "Farklı kültürlerden müzikler içeren bir çalışma sunacağız. Türklerle bir konserde beraber sahne almak ayrıca mutluluk verici. Çünkü Türklerin kanında müzik var ve bunun farkındalar, bunu hissediyorlar" dedi.