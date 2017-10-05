'Matraki: Bir Osmanlı Yıldızı' belgeseli Washington'da gösterildi

ABD'de sanatseverlerle ilk kez buluşacak "16. Yüzyıl Dahisi Matrakçı Nasuh" sergisi münasebetiyle Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde "Matraki: Bir Osmanlı Yıldızı" adlı belgeselin gösterimi gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın ev sahipliğinde büyükelçilikte gösterilen belgesel, çok sayıda yerli ve yabancı konuk tarafından ilgiyle takip edildi.

Belgesel gösteriminden önce konuşma yapan Büyükelçi Kılıç, Cumhurbaşkanlığı himayesinde hazırlanan Matrakçı Nasuh sergisinde emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür etti.

Matrakçı Nasuh'un 16. yüzyılda yaşamış ve belli akademik çevreler dışında pek bilinmeyen bir "Osmanlı dahisi" olduğunu anlatan Kılıç, Nasuh'un matematikten geometriye, müzikten savaşçılığa, coğrafyadan şiire birçok alanda değerli çalışmalar yapmış önemli bir kişi olduğunu vurguladı.

Daha sonra kürsüye gelen Dr. Sinan Genim, ‘‘Matrakçı Nasuh ve Şehirleri‘‘ konulu bir sunum gerçekleştirdi ve Nasuh'un çizimlerinin hem kendi çağında hem de günümüzde olağanüstü bir beğeniyle karşılandığını kaydetti.

Tüm başarılarına rağmen kısa zaman öncesine kadar toplumda çok tanınmayan Matrakçı Nasuh'un eserlerini bir araya getiren "16. Yüzyıl Dahisi Matrakçı Nasuh" sergisinin bu bakımdan daha da önemli olduğunu belirten Genim, Nasuh'un bir Osmanlı yıldızı olduğunu söyledi.

Projenin küratörlüğünü yapan Beste Gürsu da sergi ve sergide yer alan eserlerle ilgili bilgiler aktardığı konuşmasında Matrakçı Nasuh'un hassas çalışmalarından örnekler verdi.

Sergi, 6 Ekim'de açılıyor

Cumhurbaşkanlığı himayesinde hazırlanan "16. Yüzyıl Dahisi Matrakçı Nasuh" sergisi, 6-13 Ekim tarihleri arasında Amerika Diyanet Merkezinde (DCA) beğeniye sunulacak.

Daha önce Saraybosna, Belgrad, G20 Antalya zirvesi, İstanbul, Viyana, Tokyo, Paris ve Roma'da açılan sergi, ilk kez ABD'de sanatseverlerle buluşacak.

Küratörlüğünü Beste Gürsu’nun yaptığı sergide, Nakkaş Sevim Ersoy liderliğinde 12 kadın sanatçının eserleri yer alıyor.

Sergide, sanatçıların Matrakçı Nasuh'un "Beyan-ı Menazil Sefer-i Irakeyn" ve "Tarih-i Feth-i Şikloş Estergon ve İstol Belgrad" eserlerinde yer alan şehir haritalarından yapılan seçkiyi, birebir çini levhalar üzerine, Matrakçı'nın beyitlerinden yapılan seçkiyi divani hat levhalara, vasıflarının birkaçını da modern bir yorumla tuvale aktardığı 41 eser görücüye çıkacak.

Başbakanlık Tanıtma Fonu, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, UNESCO Türkiye Milli Komitesi, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, Türk Hava Yolları, PTT, Daily Sabah, A Haber, Sabah, Art and Life Production, İnsanveSanat, CC Tercüme ve Global İletişim ortağı Anadolu Ajansı (AA) ile 3 kıta, 10 şehirde gerçekleştirilen proje, Washington'dan sonra 22 Kasım-28 Aralık tarihleri arasında son durağı Budapeşte’de Macaristan Ulusal Müzesi'nde sergilenecek.