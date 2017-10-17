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Meclis yurtdışına kaçırılan eserlerin peşinde

Yurtdışına kaçırılan kültür varlıklarının iadelerinin sağlanması ve kültür varlıklarının korunması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, çalışmalarına başlıyor.

  • AA
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AK Parti Sakarya Milletvekili Mustafa İsen'in başkanlığa seçildiği ilk toplantısının ardından, Yurtdışına Kaçırılan Kültür Varlıklarının Belirlenerek İadelerinin Sağlanması ve Mevcut Kültür Varlıklarının Korunması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, 19 Ekim Perşembe günü ikinci toplantısını yapacak.

Bu toplantıda Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkililerini dinleyecek komisyon, çalışacağı uzmanları da belirleyecek.

Başkanlığa seçilmesinin ardından AA muhabirinin sorularını yanıtlayan İsen, yurt dışına kaçırılmış ve iade edilmemiş hala çok fazla eserin bulunduğunu, yurt dışındaki eserler göz önüne alındığında getirilebilenlerin sayısının, zannedildiği kadar fazla olmadığını belirtti.

Mustafa İsen, "Ama asıl olan bu eserlerin önemi konusunda kamuoyunda bilinç oluştu. Karşı taraf için de bir baskı oluşmaya başladı." dedi.

Bu baskının diğer ülkeler nezdinde mevzuattan daha önemli olduğunu dile getiren İsen, "Böyle bir baskı oluşturulduğu takdirde müzayedelerde kimse bu eserleri satın almıyor." diye konuştu.

İsen, öncelikle Türk vatandaşlarında ve dünyada "Bu işler takip ediliyor" noktasında bir farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, akabinde de eserleri süratle temin etme gayretinde olacaklarını söyledi.

"Ya sahtesiyle değiştirilmiş..."

Yurt dışına kaçırılan eserlerde öncelikli olarak hangilerini takip edecekleri sorusunu ise İsen, şöyle yanıtladı:

"Kurumlarımızın elinde bunların envanteri var, neler olduğu biliniyor. Önce envanteri görelim, bunların içinden önemlilik sıralaması yapılır. Çok önemli eserler var. Bunların bir kısmı kasti olarak verilmemiş, onarılmak üzere götürülmüş, sahtesiyle değiştirilmiş, başka nedenlerle getirilmemiş. Bir parçası orada, bir parçası burada. En azından bunların bütünlenmesi, tamamlanması gibi bir yaklaşım içinde olacağız."

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