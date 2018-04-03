Medya Sanat Merkezi açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü'nün desteğiyle hayata geçirilen Medya Sanat Merkezi'nin (MSM) açılışı yapıldı.

İBB Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'ndeki açılış töreni, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, İstanbul Haberleri Editörü Hüseyin Altınalan, Kültür Sanat Haberleri Editörü Bünyamin Yılmaz, İBB Kültürel Etkinlikler Müdürü Murat Arslan, Yeni Şafak Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Recep Yeter ve Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan İBB Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran, 1988 yılında Sakarya İmam Hatip Lisesi'nde okurken skeçleri ve şiirleri eşliğinde Necip Fazıl Kısakürek programı düzenlediklerini ancak salon bulmakta zorlandıklarını anlatarak, dönemin Millli Eğitim Bakanı Hasan Celal Güzel'in salon bulma konusundaki yardımlarını anlattı.

Gençlerden merkeze ilgi göstermesini beklediklerini kaydeden Duran, şöyle konuştu:

"Yeni neslin bunu anlaması, hissetmesi çok kolay değil. Artık devletimizin önemli isimleri programlarımıza katılıyor ve katlı sağlıyor. Bu büyük bir nimet aslında. Dolayısıyla biz size ne kadar imkan ve ortam sağlayabilirsek, aslında yöneticiler olarak üzerimizdeki vebali biraz hafifletebildiğimizi düşünüyoruz, o günleri yaşamış kişiler olarak. Bu tür ortamlar, programlar yoktu. Ücretiyle katılmak isteseniz bile bu tür programlara katılamazdınız o dönemde. Ama şimdi gerek İBB gerekse sivil toplum örgütlerimiz, ilçe belediyelerimiz, Kültür Bakanlığı'nın çeşitli kurumları bu tür etkinliklerle gençlerin önünü açıyor. Gençlerin dahil olması yeterli. Biz de sizlerden bunu bekliyoruz."

Rıdvan Duran, kültürel emperyalizmin yoğun baskısı olduğunu vurgulayarak, bunu dönüştürmenin yolunun ise o tempoya ayak uydurmaktan geçtiğini sözlerine ekledi.

"Her birimiz istisnasız Türkiye emektarıyız"

Medya Sanat Merkezi Başkanı İsmail Halis de merkezin ilk adımlarının 2013'te atıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"MSM diyor ki Türkiye sizi bekliyor, dünya Türkiye'yi bekliyor. Şehitlerimizin mücadelesiyle yoğrulan ve mayalanan Türkiye için yaşamak, üretmek, sadece bir ülke için yaşamak değil. Dünya için, ümmet ve ila-yi kelimetullah için yaşamaktır. Alanımız, mesleğimiz, birikimimiz, yaşımız ne olursa olsun, her birimiz istisnasız Türkiye emektarıyız. MSM'nin varlık gayesi de hayali de tam olarak bu. Bugün açılışlarını yapacağımız, dijital medya, senaryo ve belgesel okulu atölyelerimiz, MSM'nin bundan sonra gerçekleştirmeyi planladığı birçok program, atölye, buluşma ve organizasyondan sadece birkaçıdır."

Bugüne kadar yüzlerce başvuru yapıldığını aktaran Halis, "Bugün karşımızda yeni bir dünya ve yeni bir dil var. Bu yeni dünya her gün yenilenen değişen, dönüşen bir dil. Fakat, hızla değişen, dönüşen bu dil karşısında temel olan bir şey var, o da maya." değerlendirmesinde bulundu.

Halis, MSM'nin sadece ses getirip gündem olmayı hedeflemediğine işaret ederek, güçlü, sağlam bir platform ve zemin oluşturmayı, bir gelenek, ekol ve okul inşa etmeyi amaçladığını ifade etti.

"Neslin inşası ve ihyası için de bir şeyler yapmamız lazım"

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ise MSM'nin kurulmasına emek ve destek verenlere teşekkür ederek, "Çok anlamlı, önemli ve bir o kadar da eksiğimiz olan bir alanda faaliyet yürütmeye karar verdikleri için tebrik ediyorum." dedi.

İdarecilerin ellerindeki imkanları, neslin yetişmesine olumlu anlamda katkı sunacak şekilde kullanması gerektiğini vurgulayan Turan, şöyle devam etti:

"Neslin inşası ve ihyası için de bir şeyler yapmamız lazım. Devlet eliyle tiyatro binası, okul ya da çeşitli şeyler yapabilirsiniz. Rıdvan Bey, bir tiyatro salonu için milli eğitim bakanını aramak durumunda kaldıklarını anlattı. Şimdi salonları doldurmaya insan bulmakta zorlanıyoruz. Bütün belediyeler kültür merkezleri yaptı. Neden böyle olduğu sorusunu sormalıyız. İmkanları, devlet bütçesiyle ve temin ettiğiniz diğer bütçelerle hazırlayabilirsiniz. Ancak içini doldurma işi sıcak bir el, inanmış bir yürek istiyor. Davasına inanan ve onu bir hedef, inanç ve bilinç haline dönüştüren insanlar istiyor. Bunu devlet emriyle, kanunla, yönetmelikle, mevzuatla yapamazsınız."

MSM'nin tanıtımı amacıyla hazırlanan bir videonun da gösterildiği etkinlikte ayrıca Aykut Kuşkaya mini konser verdi. Törene ayrıca dizi, sinema ve tiyatro dünyasından Mehmet Emin Kadıhan, Burak Haktanır, Birol Cürgül, Fatih Mehmet Koç, Turgay Atalay, Muhammed Emre Kaya, Mehmet Fatih Yıldız, Yunus Emre Zeydanlı, Yiğit Ege Yezar, Osman Doğan da katıldı.

Medya Sanat Merkezi belgesel, dijital medya ve senaryo okulu olmak üzere üç bölümden oluşacak. Eğitimin ücretsiz olduğu enstitüde dersler, 7 Nisan'da başlayacak ve 6 hafta devam edecek. Merkezde eğitim almak isteyenler, 4 Nisan'a kadar medyasanat.org adresinden ön kayıt yaptırabilecek. Dersler, cumartesi ve pazar günleri merkezin Eyüp'te bulunan sınıflarında yapılacak. Tecrübeli isimlerin eğitim vereceği enstitüde katılımcılar pratik yapma şansına da sahip olacak. MSM Belgesel Okulu Koordinatörü olarak Ahmet Seven, Senaryo Okulu Koordinatörü olarak Oktay Berber, Dijital Medya Okulu Koordinatörü olarak da Ersin Çelik görev yapacak.

Katılımcılar, sertifikalarını programın son günü olan 13 Mayıs'ta alacak.