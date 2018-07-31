Medya ve sanatın şiddetle imtihanı

Son aylarda üst üste yaşanan kayıp çocuk haberleri ve ardından gelen acı son, dikkatleri bir kez daha ‘şiddet’ içerikli yayınların toplumsal etkilerine çekti. Kadına şiddet, çocuğa şiddet, sağlık çalışanına şiddet, hayvana ve hatta neredeyse doğadaki tüm canlılara şiddet… Peki ama şiddet haberlerinin medyada sıklıkla yer alması ve bazen bir cinayetin detaylarıyla anlatılması toplumu nasıl etkiliyor? Dahası şiddet içerikli sinema filmleri, bilgisayar oyunları ve televizyon dizileri toplumu nasıl bir şiddet sarmalına sürüklüyor. Konuya farklı cephelerden bakarak, meslek profesyonellerine sorduk. KEMAL TEKDEN / DİRİLİŞ ERTUĞRUL DİZİSİ YAPIMCISI

Narsist nesiller geliyor

Şiddete yatkınlığın artmasında eğitim anlayışının rolü olmakla birlikte; medyada sergilenen şiddet görüntüleri de çocukların ve insanların ruh sağlığını kötü yönde etkiliyor. Hemen her gün TV’lerde yer alan kaçırılan ve tacize uğrayan çocuk haberleri, darp edilen kadınlar, internetteki porno görüntüler, dizi veya filmlerdeki işkence sahneleri şiddet duygusunu körüklemekte, toplumun ruh sağlığını bozmaktadır. Bu yönde internet ve medyayı psikologlar eşliğinde ciddi şekilde sınırlamak ve kontrol etmek gerekmektedir. Bizler, “Diriliş Ertuğrul”u yaparken bu konuda olabildiğince hassasiyet göstermekteyiz. Tabii burada sadece medyayı suçlamak da doğru değildir.

MANEVİYAT EĞİTİMİ ÖNEMLİ

Okullarımızda da “sevgi, merhamet ve şefkat temelli eğitim” anlayışına geçilmelidir. Belki böylece bataklıklar kurutulabilir. Aksi takdirde, maneviyattan yoksun, sadece kazanmaya ve başarıya yönelik eğitim anlayışları sonucu,“narsist, hiçbir kural ve kutsal tanımayan” bir gençlik yetişmektedir. Böylece karıncayı bile ezmekten ürken bir insandan, başkasına eziyet vermekten zevk alan bir insan tipine dönüşmekteyiz. Bu gelişme son derece tehlikelidir. Bu yüzden iki alanda da (medya ve eğitim) psikologlar ve uzmanlar eşliğinde hızla tedbirler almak zorunluluğu vardır.