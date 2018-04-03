Mehmet Akif ile Zeytin Dalı’na destek

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerlere ve yöre halkına moral vermek için Hatay’da “Mehmet Akif” oyununu sahneliyor. İstiklal Marşı’nın yazarı milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u anlatan “Mehmet Akif” adlı oyun, ilk olarak dün İskenderun’da perde açtı. Aynı oyun 4 Nisan Çarşamba günü (yarın) Hatay, 5 Nisan Perşembe günü de Samandağ’da izleyiciyle buluşacak. Halka da açık olacak oyun, ücretsiz izlenebilecek.

BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİ

Oyunun yönetmeni Cahit Çağıran, İstiklal Marşı’nın kabulünün 97’nci yıl dönümünde Kurtuluş Savaşı dönemini anma, anlama ve yeniden yorumlama zorunluluğu hissettiklerini belirterek, “Ülkemizin adeta bağımsızlık mücadelesi verdiği bu kritik günlerde Devlet Tiyatrosu birleştirici ve moral verici görevini bir kez daha ifa ediyor. Allah askerlerimizin yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.

Remzi Özçelik›in yazdığı oyunun dekor ve kostüm tasarımı Dilek Kaplan, ışık tasarımı Çetin Atay, dans düzeni Burçak Işımer ve müzikleri Nedim Yıldız’a ait. Oyunda, Ayşe Yıldız Akınsal, Özlem Kalkan, Alpay Ulusoy, Alev Arslan, Müge Sefercioğlu, Ümit Hasret Aslan, Engin Özsayın, Durmuş Çelikel, Mehmet Tolga Günay, Dara Tan, Turgay Kılıç, Diler Öztürk, Sedat Keçeci ve Caner Keçeli rol alıyor.