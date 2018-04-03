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'Mehmet Akif' oyunu Hatay'da sahnelendi

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere destek amacıyla Hatay'da 'Mehmet Akif' oyunu sahnelendi.

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Hatay'da, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere destek ve yöre halkına moral vermek için İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u anlatan "Mehmet Akif" adlı oyun sahnelendi.

İskenderun Teknik Üniversitesi Konservatuvar Salonu'nda Cahit Çağıran'ın yönetmenliğinde sahnelenen oyunda Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitlere yer verildi. Oyunda İstiklal Marşı'nın hangi şartlar altında yazıldığına da vurgu yapıldı.

 

Oyunda, Ayşe Yıldız Akınsal, Özlem Kalkan, Alpay Ulusoy, Alev Arslan, Müge Sefercioğlu, Ümit Hasret Aslan, Engin Özsayın, Durmuş Çelikel, Mehmet Tolga Günay, Dara Tan, Turgay Kılıç, Diler Öztürk, Sedat Keçeci ve Caner Keçeli rol aldı.

Remzi Özçelik'in yazdığı oyunun dekor ve kostüm tasarımı Dilek Kaplan, ışık tasarımı Çetin Atay, dans düzeni Burçak Işımer ve müzikleri Nedim Yıldız'a ait.

Yönetmen Çağıran, oyun sonrası yaptığı açıklamada, Mehmet Akif Ersoy'un yaşantısını günümüze uyarladıklarını, amaçlarının Akif'in "Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın" cümlesindeki can alıcı noktayı seyircilere anlatmak olduğunu söyledi.

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