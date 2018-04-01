Mersin'in Mut ilçesinde tarihi taş köprüler gün yüzüne çıkacak
Mersin'in Mut ilçesinde bilinen ve bilinmeyen tarihi köprülerin fotoğraflanarak turizme kazandırılması amaçlanıyor.
- AA
Mut Doğa Sporları ve Fotoğraf Derneği tarafından 2 Şubat'ta başlatılan Selçuklu, Osmanlı ve Roma dönemi köprülerinin ilçeye kazandırılması projesinde sona yaklaşıldı.
Proje kapsamında Selçuklu, Osmanlı ve Roma dönemine ait 25 taş köprünün fotoğrafı çekilip, bu köprüler turizme kazandırılacak.
İlçede kayıtlarda 8 köprü var. Proje sayesinde toplam 25 taş köprü gün yüzüne çıkarılacak.
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