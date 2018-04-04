Mesnevi’yi bildiğimizi sanıyoruz ama bilmiyoruz

Ressam, minyatür sanatçısı Jahongir Ashurov ve öğrencilerinin eserlerinden oluşan “Mesneviden Hikayeler” başlıklı minyatür sergisi sanatseverlerle buluştu. Sergi, “Yeditepe Bienali” kapsamında İstanbul Eminönü’ndeki Yeni Cami Hünkar Kasrı’nda açıldı.

“Ehl-i Hiref” temasıyla bu yıl ilki gerçekleştirilen bienale katılan Özbek sanatçı Jahongir Ashurov sergide Klasik Türk Sanatları Vakfı öğrencileri ile 2 yıldır üzerinde çalıştıkları eserleri sergilediklerini belirtti. Sergide kendisinin ve öğrencilerinin 27 minyatür resminin izlenime sunulduğunu dile getiren Ashurov, şunları kaydetti: “Eserlerde Mevlana’nın kaleme aldığı Mesnevi’deki hikayelerin yanı sıra İslam felsefesi ve tasavvuf gibi konular da ele alındı. Bu sergi aracılığıyla Mesnevi’yi daha iyi inceleme fırsatı bulduk. Mesnevi’yi biliyoruz diyoruz ama içeriğini unutuyoruz, yeterince bilmiyoruz. Mesnevi’deki hikayeleri birbirimizle paylaştığımızda çok daha güzel şeyler ortaya çıktı.” Sergi 15 Nisan’a kadar görülebilecek.

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