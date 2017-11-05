Metal hurdalara sanatsal dokunuş

Eskişehir'de, Anadolu Üniversitesi (AÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü 3. sınıf öğrencisi Cem Özkan'ın hurdalıklardan topladığı malzemelerle gerçekleştirdiği heykeller beğeni topluyor.

Özkan, Yukarısöğütönü Mahallesi'ndeki atölyesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, AÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünde eğitimini sürdürdüğünü belirterek, küçüklüğünden bu yana hayali olan bir işi yaptığını söyledi.

Hurdalıklardan metal parçalar topladığını ifade eden Özkan, şunları dile getirdi:

"Benim için eserin fiyat değil tanıtımı önemli"

"Metal parçaları bir araya getirip çeşitli eserleri ortaya çıkıyorum. Bu bir at heykeli ya da tasarladığım bir proje oluyor. Üniversiteyi kazandığım ilk yıl okulun kantinin de gördüğüm bir yarışma afişi vardı. Atık parçalardan metal yarışması. Katılım için hocalarımıza sordum ancak dersini almadığım için girmeyeceğimi söylediler. Ve bu benim için bir dönüm noktası oldu. Bu işe bir kaynak makinesini öğrenmekle başladım. Yılmadan denemeler yaptım, geceler boyunca çeşitli eserler ürettim. Bu konuda arkadaşlarımın büyük bir desteği oldu. Eserlerim yoğun ilgi görüyor. Bu da beni çok mutlu ediyor."

Özkan, hedefinin önce Türkiye'yi ardından da dünyayı dolaşıp, meslektaşlarıyla ortak işlere imza atmak olduğunu ifade ederek, "Yaptığım eserleri bir araya getirerek sergi açacağım. Eserlerimi görenler fiyatını soruyor. Benim için eserin fiyat değil tanıtımı önemlidir." dedi.