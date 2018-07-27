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Mevlevihanede 90 yıl sonra ilk sema

Antalya'da restore edildikten sonra hizmete sunulan mevlevihanede 90 yıl sonra ilk kez sema yapıldı.

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Anadolu'da kurulan ilk 4 mevlevihaneden biri olduğu belirtilen ve restore edildikten sonra yeniden hizmete açılan 762 yıllık Antalya Mevlevihanesi'nde, 90 yıl sonra ilk sema gerçekleştirildi.

Restorasyonu aslına uygun yapıldıktan sonra yaklaşık 1,5 ay önce açılan mevlevihanedeki programa Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlik, Mesnevi Şerif okunmasıyla devam etti. Daha sonra Konya Büyükşehir Belediyesi Sema Topluluğu ayin gerçekleştirdi. Katılımcılar ayini ilgiyle takip etti.

Mevlevihanenin 90 yıl sonra ilk defa bir semaya ev sahipliği yaptığı belirtildi.

 

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