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Michael Kiwanuka 27 Eylül'de Zorlu PSM'de hayranlarıyla buluşacak

Soul müziğin ünlü isimlerinden Michael Kiwanuka, Garanti Caz Yeşili konserleri kapsamında İstanbul'da konser verecek.

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Blues-funk melodilerini, etkileyici sözler ve zarif bir yorumla buluşturan İngiliz müzisyen Michael Kiwanuka, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde 27 Eylül'de hayranlarıyla buluşacak.

Kiwanuka, "Sahne üstü ayakta konser" etkinliğinde, retro pop ve soul müzik şarkılar yorumlayacak. 

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