Michael Kiwanuka İstanbul´da müzikseverlerle buluştu

Blues-funk melodilerini, etkileyici sözler ve zarif bir yorumla buluşturan Michael Kiwanuka, "Garanti Caz Yeşili" konserleri kapsamında dün akşam Zorlu PSM´de müzikseverlerle buluştu. Kısa sürede müzik dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan İngiliz müzisyen, ilk albümü "Home Again" ve son albümü "Love & Hate"ten parçalar seslendirdi.

Müzikle ilişkisi çocukluk döneminde dinlediği Radiohead ve Nirvana albümleriyle başlayan Michael Kiwanuka, 2011 yılında yayınladığı Tell Me A Tale EP´si ile solo kariyerini başlattı. Kiwanuka ikinci EP´si I´m Getting Ready ile birlikte BBC anketi Sound Of 2012´de birinci seçildi. Bu ankette daha önce Jessie J, Florence + the Machine ve Ellie Goulding de liste başında yer alan isimlerdi. 2011 yılında efsanevi İngiliz plak şirketi Polydor ile anlaşarak, 2012´de ilk albümü Home Again´i çıkaran sanatçı, 2016 yılında piyasaya sürdüğü Love & Hate albümü ile dinleyici kitlesini katladı. Daha önce Jay-Z, Gorillaz ve Beck gibi isimler ile çalışan Grammy ödüllü yapımcı Danger Mouse ile bir araya gelen Kiwanuka, "Love&Hate", "Cold Little Heart" ve "Black Man In A White World" şarkıları ile yaşından beklenmeyen bir vokal ve şarkı yazarlığı yeteneği olduğunu kanıtladı. İngiliz müzisyen, daha şimdiden Marvin Gay, Curtis Mayfield, Terry Callier, Van Morrison gibi isimlerle karşılaştırılıyor.