Son Dakika Haberleri E-gazete 18Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Milimetrik alanda hayat bulan sanat: Kurşun kalem oyma

Son zamanlarda ilgi çekmeye başlayan kurşun kalem oyma sanatıyla bir buçuk yıldır eserler üreten Özcan, Türkiye'yi bu alanda dünya çapında temsil etmek istiyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kurşun kalem oyma sanatçısı Nihat Özcan, yaptığı açıklamada, kurşun kalemin ağaç kısmı yontulduktan sonra grafit kısmının minik kesici aletlerle şekillendirilmesiyle oluşan 'Kurşun Kalem Ucu Oyma Sanatı'na sosyal medya üzerinde gördüğü fotoğraf ve videolarla hobi olarak başladığını söyledi.

Türkiye'de bu sanat dalının çok fazla bilinmediğine işaret eden Özcan, "Yeni yeni gelişmekte, ben de bu açığı yakalayarak dünya çapında ünlü dört beş kişinin arasına yerleşip ülkemizi temsil etmeyi hedefliyorum." diye konuştu.

"Bu sanat, yürekle, sabırla, cesaretle birkaç milimetre üzerinde hayat buluyor ve geriye çekilip baktığınızda, gözlerinizi alamayıp yüzünüzde tebessüm, aklınızda bir çok konuyu gözler önüne seriyor." ifadelerini kullanan Özcan, "Bir akım başlatarak bir sanat atölyesi kurmak ve meraklı sanatsever dostların, gençlerin gelip tarafımdan eğitimler alabilmesini, Workshop düzenleyerek bu sanatın ülkemizde yayılarak büyümesini, daha çok insanımızı, bu sanatın bir parçasına dahil ederek boş vakitler geçirmesi yerine bir tür meditasyon olan bu alana yönlendirmeye vesile olmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şehit babasının adı verilen okulda, ilk ders zilini oğlu çaldı

Şehit babasının adı verilen okulda, ilk ders zilini oğlu çaldı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA