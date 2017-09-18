Milimetrik alanda hayat bulan sanat: Kurşun kalem oyma

Kurşun kalem oyma sanatçısı Nihat Özcan, yaptığı açıklamada, kurşun kalemin ağaç kısmı yontulduktan sonra grafit kısmının minik kesici aletlerle şekillendirilmesiyle oluşan 'Kurşun Kalem Ucu Oyma Sanatı'na sosyal medya üzerinde gördüğü fotoğraf ve videolarla hobi olarak başladığını söyledi.

Türkiye'de bu sanat dalının çok fazla bilinmediğine işaret eden Özcan, "Yeni yeni gelişmekte, ben de bu açığı yakalayarak dünya çapında ünlü dört beş kişinin arasına yerleşip ülkemizi temsil etmeyi hedefliyorum." diye konuştu.

"Bu sanat, yürekle, sabırla, cesaretle birkaç milimetre üzerinde hayat buluyor ve geriye çekilip baktığınızda, gözlerinizi alamayıp yüzünüzde tebessüm, aklınızda bir çok konuyu gözler önüne seriyor." ifadelerini kullanan Özcan, "Bir akım başlatarak bir sanat atölyesi kurmak ve meraklı sanatsever dostların, gençlerin gelip tarafımdan eğitimler alabilmesini, Workshop düzenleyerek bu sanatın ülkemizde yayılarak büyümesini, daha çok insanımızı, bu sanatın bir parçasına dahil ederek boş vakitler geçirmesi yerine bir tür meditasyon olan bu alana yönlendirmeye vesile olmak istiyorum." şeklinde konuştu.